Найкращий спосіб заготовити капусту на зиму: перевірений рецепт (відео)
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Тушкована капуста взимку буде чудовою начинкою в пиріжки або вареники
Найкращий варіант для заготівлі капусти – консервація. Якщо цей овоч стушкувати і закрити в банки, то взимку ви отримаєте готову начинку для різних страв.
Рецепт закрутки з тушкованої капусти з овочами на зиму ділиться Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції". Це ідеальний варіант заготівлі із цим овочем на зиму, коли потрібно переробити свіжу капусту, бо немає умов для зберігання.
Інгредієнти:
- 3 кг капусти
- 2 кг помідорів
- 300 г цибулі
- 300 г моркви
- 500 г солодкого перцю
- 150 мл олії
- 100 мл оцет
- 4 ст. л. цукру
- 2 ст. л. солі
- 1 ч. л. чорного перцю
Спосіб приготування:
- Промиваємо та очищаємо овочі. Капусту дрібно шинкуємо, помідори нарізаємо невеликими шматочками, перемелюємо на м’ясорубці. Цибулю ріжемо півкільцями. Моркву натираємо на грубій терці. Солодкий перець нарізаємо соломкою.
- У каструлю, в якій готуватимемо капусту, виливаємо олію, викладаємо моркву, помішуючи, і просмажуємо її 10 хвилин. Далі до моркви додаємо цибулю, помішуючи, просмажуємо ще 10 хвилин. Додаємо солодкий перець, продовжуємо просмажувати 10 хвилин. Виливаємо перемелені помідори, перемішуємо, тушкуємо 15 хвилин.
- До овочів додаємо капусту, добре перемішуємо і тушкуємо 50 хвилин. Всипаємо спеції, сіль, перець, цукор, добре перемішуємо, тушкуємо 10 хвилин. Наприкінці додаємо оцет, помішуючи, тушкуємо ще пару хвилин і знімаємо з вогню.
- Розкладаємо капусту по стерилізованих банках і закриваємо. Укутуємо ковдрою та залишаємо до повного охолодження. Потім капусту зберігаємо у прохолодному місці.
Раніше ми ділилися рецептом ситного салату на зиму, який може замінити повноцінний обід.