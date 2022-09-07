Рецепт смачного салату на зиму з баклажанами та грибами: готується дуже просто (відео)
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Баклажани та печериці в цій закрутці ідеально поєднуються
На зиму можна закривати овочі не тільки в маринадах окремо, а у вигляді салатів, наприклад, з огірків та перців. Ще один чудовий варіант заготівлі – салат з баклажанів і грибів, який виходить дуже смачним й ароматним. Така закуска пасуватиме навіть до святкового столу.
Рецептом салату на зиму з баклажанів і печериць поділився Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції. За словами кулінара, ця закрутка дуже проста у приготуванні, тож рецепт освоїть навіть новачок у питаннях консервації.
Складові:
- 1,5 кг баклажан
- 500 г цибулі
- 500 г солодкого перцю
- 1 кг печериць
- 200 г цукру
- 60 г солі
- 100 мл олії
- олія для смаження
- 100 мл оцту
- 0,5 ч. л. меленого чорного перцю
- 1 головка часнику
Спосіб приготування:
- Готуємо овочі: баклажани очищаємо від хвостиків, печериці – від шкірки, з перцю виймаємо насіння, з цибулі та часнику знімаємо лушпиння. Нарізаємо овочі та складаємо кожен в окрему ємність. Баклажани нарізаємо кубиком, перець — соломкою, цибулю — півкільцями, печериці — слайсами, часник — дуже дрібно. Солимо баклажани, перемішуємо і залишаємо на якийсь час, щоб прибрати гіркоту.
- Кожен овоч, окрім грибів, обсмажуємо на розігрітій сковороді, наливаємо олію, невелику кількість, баклажани обсмажуємо до легкого золотистого кольору, цибулю до прозорого стану, перець до м’якості. Обсмажені овочі складаємо в каструлю, в якій готуватимемо салат. До них додаємо печериці, сіль, цукор, олію. Все добре перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та проварюємо 20 хвилин. Постійно помішуйте.
- Потім додаємо мелений чорний перець і часник. Перемішуємо та проварюємо ще пару хвилин. Наприкінці виливаємо оцет, перемішуємо й знімаємо з вогню.
- Гарячим салат розкладаємо по стерилізованих банках і закриваємо. Перевертаємо кожну банку догори дном і укутуємо ковдрою, залишивши так до охолодження. Далі салат зберігаємо у прохолодному місці.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного овочевого асорті на зиму. Спосіб приготування цієї овочевої закатки дуже простий.