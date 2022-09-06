Забудьте про Нутеллу: рецепт апетитного шоколадно-яблучного повидла на зиму

Для цієї заготовки краще вибирати кисло-солодкі яблука.

Відмінна заготівля на зиму, окрім різних огірків чи помідорів, — це шоколадне яблучне повидло. Така заготівля підійде як для начинки в млинцях, бісквітних рулетах, так і просто у прикуску із хлібом. Раніше ми писали, що додати до абрикосового варення для неймовірного смаку, а тепер розповімо, як приготувати шоколадно-яблучне повидло, яке до смаку перевершить навіть Нутеллу.

Шоколадно-яблучне повидло: рецепт

Інгредієнти:

Яблука – 1 кілограм (вже без качанів та шкурок)

Какао-порошок – 2 ст. ложки

Цукор – 250 грам

Вершкове масло – 70 грам

Спосіб приготування:

Яблука вимийте та почистьте, а потім натріть фрукти на тертці з великими отворами. Проваріть на маленькому вогні протягом 30 хвилин. Додайте вершкове масло і какао. Перемішайте та додайте цукор. Готуйте на повільному вогні протягом 20 хвилин, помішуючи. Розлийте в стерилізовані банки і одразу закатайте кришками.

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