Забудьте про Нутеллу: рецепт апетитного шоколадно-яблучного повидла на зиму
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Для цієї заготовки краще вибирати кисло-солодкі яблука.
Відмінна заготівля на зиму, окрім різних огірків чи помідорів, — це шоколадне яблучне повидло. Така заготівля підійде як для начинки в млинцях, бісквітних рулетах, так і просто у прикуску із хлібом. Раніше ми писали, що додати до абрикосового варення для неймовірного смаку, а тепер розповімо, як приготувати шоколадно-яблучне повидло, яке до смаку перевершить навіть Нутеллу.
Шоколадно-яблучне повидло: рецепт
Інгредієнти:
- Яблука – 1 кілограм (вже без качанів та шкурок)
- Какао-порошок – 2 ст. ложки
- Цукор – 250 грам
- Вершкове масло – 70 грам
Спосіб приготування:
- Яблука вимийте та почистьте, а потім натріть фрукти на тертці з великими отворами.
- Проваріть на маленькому вогні протягом 30 хвилин.
- Додайте вершкове масло і какао. Перемішайте та додайте цукор.
- Готуйте на повільному вогні протягом 20 хвилин, помішуючи.
- Розлийте в стерилізовані банки і одразу закатайте кришками.
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