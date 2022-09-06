Забудьте про Нутеллу: рецепт аппетитного шоколадно-яблочного повидла на зиму
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Для этой заготовки лучше выбирать кисло-сладкие яблоки.
Отличная заготовка на зиму, помимо различных огурцов или помидоров, — это шоколадное яблочное повидло. Такая заготовка подойдет как для начинки в блинах, бисквитных рулетах, так и просто в прикуску с хлебом. Ранее мы писали, что добавить к абрикосовому варенью для невероятного вкуса, а теперь расскажем, как приготовить шоколадно-яблочное повидло, которое по вкусу превзойдет даже Нутеллу.
Шоколадно-яблочное повидло: рецепт
Ингредиенты:
- Яблоки – 1 килограмм (уже без кочанов и шкурок)
- Какао-порошок – 2 ст. ложки
- Сахар – 250 грамм
- Сливочное масло – 70 грамм
Способ приготовления:
- Яблоки вымойте и почистите, а после натрите фрукты на терке с большими отверстиями.
- Проварите на маленьком огне в течение 30 минут.
- Добавьте сливочное масло и какао. Перемешайте и добавьте сахар.
- Готовьте еще на медленном огне в течение 20 минут, помешивая.
- Разлейте в стерилизованные банки и сразу закатайте крышками.
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