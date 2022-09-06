Забудьте про Нутеллу: рецепт аппетитного шоколадно-яблочного повидла на зиму

Для этой заготовки лучше выбирать кисло-сладкие яблоки.

Отличная заготовка на зиму, помимо различных огурцов или помидоров, — это шоколадное яблочное повидло. Такая заготовка подойдет как для начинки в блинах, бисквитных рулетах, так и просто в прикуску с хлебом. Ранее мы писали, что добавить к абрикосовому варенью для невероятного вкуса, а теперь расскажем, как приготовить шоколадно-яблочное повидло, которое по вкусу превзойдет даже Нутеллу.

Шоколадно-яблочное повидло: рецепт

Ингредиенты:

Яблоки – 1 килограмм (уже без кочанов и шкурок)

Какао-порошок – 2 ст. ложки

Сахар – 250 грамм

Сливочное масло – 70 грамм

Способ приготовления:

Яблоки вымойте и почистите, а после натрите фрукты на терке с большими отверстиями. Проварите на маленьком огне в течение 30 минут. Добавьте сливочное масло и какао. Перемешайте и добавьте сахар. Готовьте еще на медленном огне в течение 20 минут, помешивая. Разлейте в стерилизованные банки и сразу закатайте крышками.

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