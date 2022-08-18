Заготуйте найсмачніше асорті на зиму: простий рецепт овочевої закатки

В одній банці вміститься цілий город овочів, причому ви можете міняти інгредієнти за своїм бажанням.

У сезон овочів хочеться встигнути закатати якнайбільше вітамінів на зиму. Це можна зробити окремо, наприклад, закрити соковиті та хрусткі кабачки. А можна вмістити в одну банку майже весь город і заготовити справжнє овочеве асорті.

"Телеграф" знайшов для вас простий і практичний рецепт соління, завдяки якому ви можете одночасно забезпечити себе великою різноманітністю овочів за своїм бажанням та смаком – і капуста, й огірки, і помідори, і перець. Уявляєте, як гарно вони виглядатимуть на столі? Та й салати з них взимку вийдуть вітамінними, яскравими та красивими.

Інгредієнти із розрахунку на 3-літрову банку:

капуста білокочанна,

огірки,

помідори,

болгарський перець,

перець чилі – маленький шматочок,

часник – 3 зубки,

кріп парасолька – 1 шт.,

листя хрону – 1 шт.,

виноградне листя – 1 шт.,

листя чорної смородини – 2 шт.,

лавровий лист – 1 шт.,

перець горошком – 7 шт.,

9% оцет – 3 ст. ложки,

сіль – 2 ст. ложки,

цукор – 1 ст. ложка,

вода – 1,5 літри.

Приготування:

Огірки замочіть у холодній воді на 3-4 години, потім добре промийте. Також ретельно помийте всі овочі та листя. Простерилізуйте банки та кришки. На дно кожної банки помістіть листя, часник, перець горошком, потім викладіть овочі. Пропорції овочів можете брати довільно та за бажанням. Залийте банки окропом і залиште на 15 хвилин. Потім злийте воду в каструлю, доведіть до кипіння і залийте банки на 15 хвилин. Знову злийте воду в каструлю і зробіть розсіл. Доведіть воду до кипіння, додайте сіль, цукор і проваріть до розчинення 2-3 хвилини. Наприкінці влийте оцет. Залийте розсолом овочі в банці і закатайте. Переверніть банки з овочами, укутайте та залиште на добу.

Смачного!

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