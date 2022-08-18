Заготуйте найсмачніше асорті на зиму: простий рецепт овочевої закатки
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В одній банці вміститься цілий город овочів, причому ви можете міняти інгредієнти за своїм бажанням.
У сезон овочів хочеться встигнути закатати якнайбільше вітамінів на зиму. Це можна зробити окремо, наприклад, закрити соковиті та хрусткі кабачки. А можна вмістити в одну банку майже весь город і заготовити справжнє овочеве асорті.
"Телеграф" знайшов для вас простий і практичний рецепт соління, завдяки якому ви можете одночасно забезпечити себе великою різноманітністю овочів за своїм бажанням та смаком – і капуста, й огірки, і помідори, і перець. Уявляєте, як гарно вони виглядатимуть на столі? Та й салати з них взимку вийдуть вітамінними, яскравими та красивими.
Інгредієнти із розрахунку на 3-літрову банку:
- капуста білокочанна,
- огірки,
- помідори,
- болгарський перець,
- перець чилі – маленький шматочок,
- часник – 3 зубки,
- кріп парасолька – 1 шт.,
- листя хрону – 1 шт.,
- виноградне листя – 1 шт.,
- листя чорної смородини – 2 шт.,
- лавровий лист – 1 шт.,
- перець горошком – 7 шт.,
- 9% оцет – 3 ст. ложки,
- сіль – 2 ст. ложки,
- цукор – 1 ст. ложка,
- вода – 1,5 літри.
Приготування:
- Огірки замочіть у холодній воді на 3-4 години, потім добре промийте.
- Також ретельно помийте всі овочі та листя.
- Простерилізуйте банки та кришки.
- На дно кожної банки помістіть листя, часник, перець горошком, потім викладіть овочі. Пропорції овочів можете брати довільно та за бажанням.
- Залийте банки окропом і залиште на 15 хвилин.
- Потім злийте воду в каструлю, доведіть до кипіння і залийте банки на 15 хвилин.
- Знову злийте воду в каструлю і зробіть розсіл. Доведіть воду до кипіння, додайте сіль, цукор і проваріть до розчинення 2-3 хвилини. Наприкінці влийте оцет.
- Залийте розсолом овочі в банці і закатайте.
- Переверніть банки з овочами, укутайте та залиште на добу.
Смачного!
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