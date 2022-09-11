Відмінний варіант для поживної вечері: як смачно приготувати тушковану рибу з овочами (відео)
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До цієї щуки не потрібен ніякий гарнір
Ця ситна страва здатна вразити своїм смаком і апетитним зовнішнім виглядом. Взагалі риба дуже корисна, тому насолоджуватись її смаком саме восени, коли треба зміцнювати імунітет, буде дуже вчасно.
В цьому рецепті готуємо щуку. Ця рибка смачна і в ній мало кісток, тому їсти її одне задоволення. Пропонує потушити щуку з овочами українська фудблогерка Вікторія (vika_tasty) в Інстаграмі. Така рибка смачна як в гарячому, так і в холодному вигляді.
Як приготувати тушковану щуку з овочами
Інгредієнти:
- рибка (судак або щука в ідеалі) — 500-700 г
- морквина
- цибулина
- борошно для обвалювання
- сіль, перець
- лавровий лист
- томатна паста 2 ст. л.
Приготування:
- Рибку чистимо, ріжемо і присолюємо.
- Обвалюємо в борошні і смажимо на сковорідці з усіх боків на маленькому вогні.
- Паралельно ставимо каструлю, наливаємо води на 2 пальці і складаємо туди посмажену рибку, кожен шар перекладаючи овочами: морквою і цибулькою.
- Коли уся рибка складена в каструлю, розводимо 2 ст. л. томатної пасти у склянці води і заливаємо рибу. Накриваємо кришкою.
- Тушимо 20-30 хвилин.
До речі, бувають моменти, коли під рукою не виявляється простої солі. Якщо ви "страждаєте" від дефіциту цієї приправи, рекомендуємо скористатись рецептом запеченої риби без солі.