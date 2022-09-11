Відмінний варіант для поживної вечері: як смачно приготувати тушковану рибу з овочами (відео)

До цієї щуки не потрібен ніякий гарнір

Ця ситна страва здатна вразити своїм смаком і апетитним зовнішнім виглядом. Взагалі риба дуже корисна, тому насолоджуватись її смаком саме восени, коли треба зміцнювати імунітет, буде дуже вчасно.

В цьому рецепті готуємо щуку. Ця рибка смачна і в ній мало кісток, тому їсти її одне задоволення. Пропонує потушити щуку з овочами українська фудблогерка Вікторія (vika_tasty) в Інстаграмі. Така рибка смачна як в гарячому, так і в холодному вигляді.

Як приготувати тушковану щуку з овочами

Інгредієнти:

рибка (судак або щука в ідеалі) — 500-700 г

морквина

цибулина

борошно для обвалювання

сіль, перець

лавровий лист

томатна паста 2 ст. л.

Приготування:

Рибку чистимо, ріжемо і присолюємо. Обвалюємо в борошні і смажимо на сковорідці з усіх боків на маленькому вогні. Паралельно ставимо каструлю, наливаємо води на 2 пальці і складаємо туди посмажену рибку, кожен шар перекладаючи овочами: морквою і цибулькою. Коли уся рибка складена в каструлю, розводимо 2 ст. л. томатної пасти у склянці води і заливаємо рибу. Накриваємо кришкою. Тушимо 20-30 хвилин.

До речі, бувають моменти, коли під рукою не виявляється простої солі. Якщо ви "страждаєте" від дефіциту цієї приправи, рекомендуємо скористатись рецептом запеченої риби без солі.