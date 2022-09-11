Отличный вариант для питательного ужина: как вкусно приготовить тушеную рыбу с овощами (видео)
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К этой щуке не требуется никакого гарнира
Это сытное блюдо способно поразить своим вкусом и аппетитным внешним видом. Вообще рыба очень полезна, поэтому наслаждаться ее вкусом именно осенью, когда нужно укреплять иммунитет, будет очень вовремя.
В этом рецепте готовим щуку. Эта рыбка вкусна и в ней мало костей, потому есть ее одно удовольствие. Предлагает потушить щуку с овощами украинская фудблогерша Виктория (vika_tasty) в Инстаграме. Такая рыбка вкусна как в горячем, так и холодном виде.
Как приготовить тушеную щуку с овощами
Ингредиенты:
- рыбка (судак или щука в идеале) — 500-700 г
- морковка
- луковица
- мука для обвалки
- соль, перец
- лавровый лист
- томатная паста 2 ст. л.
Приготовление:
- Рыбку чистим, режем и подсаливаем.
- Обваливаем в муке и жарим на сковороде со всех сторон на маленьком огне.
- Параллельно ставим кастрюлю, наливаем воды на 2 пальца и складываем туда пожаренную рыбку, каждый слой перекладывая овощами: морковью и лучком.
- Когда вся рыбка сложена в кастрюлю, разводим 2 ст. л. томатной пасты в стакане воды и заливаем рыбу. Накрываем крышкой.
- Тушим 20-30 минут.
Кстати, бывают моменты, когда под рукой не оказывается простой соли. Если вы "страдаете" от дефицита этой приправы, рекомендуем воспользоваться рецептом запеченной рыбы без соли.