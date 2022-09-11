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Отличный вариант для питательного ужина: как вкусно приготовить тушеную рыбу с овощами (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Тушеная щука с овощами — рецепт Новость обновлена 11 сентября 2022, 15:08
Тушеная щука с овощами — рецепт

К этой щуке не требуется никакого гарнира

Это сытное блюдо способно поразить своим вкусом и аппетитным внешним видом. Вообще рыба очень полезна, поэтому наслаждаться ее вкусом именно осенью, когда нужно укреплять иммунитет, будет очень вовремя.

В этом рецепте готовим щуку. Эта рыбка вкусна и в ней мало костей, потому есть ее одно удовольствие. Предлагает потушить щуку с овощами украинская фудблогерша Виктория (vika_tasty) в Инстаграме. Такая рыбка вкусна как в горячем, так и холодном виде.

Как приготовить тушеную щуку с овощами

Ингредиенты:

  • рыбка (судак или щука в идеале) — 500-700 г
  • морковка
  • луковица
  • мука для обвалки
  • соль, перец
  • лавровый лист
  • томатная паста 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Рыбку чистим, режем и подсаливаем.
  2. Обваливаем в муке и жарим на сковороде со всех сторон на маленьком огне.
  3. Параллельно ставим кастрюлю, наливаем воды на 2 пальца и складываем туда пожаренную рыбку, каждый слой перекладывая овощами: морковью и лучком.
  4. Когда вся рыбка сложена в кастрюлю, разводим 2 ст. л. томатной пасты в стакане воды и заливаем рыбу. Накрываем крышкой.
  5. Тушим 20-30 минут.

Кстати, бывают моменты, когда под рукой не оказывается простой соли. Если вы "страдаете" от дефицита этой приправы, рекомендуем воспользоваться рецептом запеченной рыбы без соли.

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#Рыба #Рецепты #Щука