Як заготувати огірки для бургерів на зиму: найпростіший рецепт без стерилізації
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Такі пряні огірочки чудово підійдуть для бутербродів та улюблених зимових салатів.
Любителі вітамінних страв вже напевно роблять зимові заготівлі. Одним із головних інгредієнтів для різноманітних салатів та бутербродів є пікантні, хрусткі, в міру гострі огірки.
"Телеграф" поспішає поділитися з вами рецептом саме таких огірків. Готуються вони дуже просто і не вимагають стерилізації. Рецепт наводиться із розрахунку на 1 кг огірків.
Як закатати огірки для бургерів
Інгредієнти:
- огірки – 1 кг,
- яблучний оцет — 300 мл,
- гірчиця у зернах – 1 ст. ложка,
- куркума – 1 ст. ложка,
- цукор – 200 г,
- сіль – 2 ст. ложки.
Приготування:
- Огірки поріжте кружальцями.
- Засипте огірки сіллю та залиште на 3 години.
- Потім промийте огірки під проточною водою і трохи відіжміть.
- Для маринаду змішайте оцет, гірчицю, куркуму, цукор та доведіть до кипіння.
- Додайте у маринад огірки і варіть 5 хвилин.
- Розкладіть огірки по підготовлених стерилізованих банках, залийте маринадом і закатайте.
- Переверніть банки догори дном, накрийте ковдрою і залиште до повного остигання.
Смачного!
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