Як заготувати огірки для бургерів на зиму: найпростіший рецепт без стерилізації

Такі пряні огірочки чудово підійдуть для бутербродів та улюблених зимових салатів.

Любителі вітамінних страв вже напевно роблять зимові заготівлі. Одним із головних інгредієнтів для різноманітних салатів та бутербродів є пікантні, хрусткі, в міру гострі огірки.

"Телеграф" поспішає поділитися з вами рецептом саме таких огірків. Готуються вони дуже просто і не вимагають стерилізації. Рецепт наводиться із розрахунку на 1 кг огірків.

Як закатати огірки для бургерів

Інгредієнти:

огірки – 1 кг,

яблучний оцет — 300 мл,

гірчиця у зернах – 1 ст. ложка,

куркума – 1 ст. ложка,

цукор – 200 г,

сіль – 2 ст. ложки.

Приготування:

Огірки поріжте кружальцями. Засипте огірки сіллю та залиште на 3 години. Потім промийте огірки під проточною водою і трохи відіжміть. Для маринаду змішайте оцет, гірчицю, куркуму, цукор та доведіть до кипіння. Додайте у маринад огірки і варіть 5 хвилин. Розкладіть огірки по підготовлених стерилізованих банках, залийте маринадом і закатайте. Переверніть банки догори дном, накрийте ковдрою і залиште до повного остигання.

Смачного!

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