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Як заготувати огірки для бургерів на зиму: найпростіший рецепт без стерилізації

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Пряні огірки – зимова заготовка Новина оновлена 23 вересня 2022, 15:10
Пряні огірки – зимова заготовка

Такі пряні огірочки чудово підійдуть для бутербродів та улюблених зимових салатів.

Любителі вітамінних страв вже напевно роблять зимові заготівлі. Одним із головних інгредієнтів для різноманітних салатів та бутербродів є пікантні, хрусткі, в міру гострі огірки.

"Телеграф" поспішає поділитися з вами рецептом саме таких огірків. Готуються вони дуже просто і не вимагають стерилізації. Рецепт наводиться із розрахунку на 1 кг огірків.

Як закатати огірки для бургерів

Інгредієнти:

  • огірки – 1 кг,
  • яблучний оцет — 300 мл,
  • гірчиця у зернах – 1 ст. ложка,
  • куркума – 1 ст. ложка,
  • цукор – 200 г,
  • сіль – 2 ст. ложки.

Приготування:

  1. Огірки поріжте кружальцями.
  2. Засипте огірки сіллю та залиште на 3 години.
  3. Потім промийте огірки під проточною водою і трохи відіжміть.
  4. Для маринаду змішайте оцет, гірчицю, куркуму, цукор та доведіть до кипіння.
  5. Додайте у маринад огірки і варіть 5 хвилин.
  6. Розкладіть огірки по підготовлених стерилізованих банках, залийте маринадом і закатайте.
  7. Переверніть банки догори дном, накрийте ковдрою і залиште до повного остигання.

Смачного!

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#Огірки #Заготовки на зиму