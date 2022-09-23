Как заготовить огурцы для бургеров на зиму: простейший рецепт без стерилизации

Такие пряные огурчики прекрасно подойдут для бутербродов и любимых зимних салатов.

Любители витаминных блюд уже наверняка делают зимние заготовки. Одним из главных ингредиентов для разнообразных салатов и бутербродов являются пикантные, хрустящие, в меру острые огурцы.

"Телеграф" спешит поделиться с вами рецептом именно таких огурчиков. Готовятся они чрезвычайно просто и не требуют стерилизации. Рецепт приводится из расчета на 1 кг огурцов.

Как закатать огурцы для бургеров

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг,

яблочный уксус – 300 мл,

горчица в зернах – 1 ст. ложка,

куркума – 1 ст. ложка,

сахар – 200 г,

соль – 2 ст. ложки.

Приготовление:

Огурцы порежьте кружочками. Засыпьте огурцы солью и оставьте на 3 часа. Затем промойте огурцы под проточной водой и немного отожмите. Для маринада смешайте уксус, горчицу, куркуму, сахар и доведите до кипения. Добавьте в маринад огурцы и варите 5 минут. Разложите огурцы по подготовленным стерилизованным банкам, залейте маринадом и закатайте. Переверните банки вверх дном, укройте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

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