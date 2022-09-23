Укр

Как заготовить огурцы для бургеров на зиму: простейший рецепт без стерилизации

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пряные огурцы – зимняя заготовка Новость обновлена 23 сентября 2022, 15:10
Пряные огурцы – зимняя заготовка

Такие пряные огурчики прекрасно подойдут для бутербродов и любимых зимних салатов.

Любители витаминных блюд уже наверняка делают зимние заготовки. Одним из главных ингредиентов для разнообразных салатов и бутербродов являются пикантные, хрустящие, в меру острые огурцы.

"Телеграф" спешит поделиться с вами рецептом именно таких огурчиков. Готовятся они чрезвычайно просто и не требуют стерилизации. Рецепт приводится из расчета на 1 кг огурцов.

Как закатать огурцы для бургеров

Ингредиенты:

  • огурцы – 1 кг,
  • яблочный уксус – 300 мл,
  • горчица в зернах – 1 ст. ложка,
  • куркума – 1 ст. ложка,
  • сахар – 200 г,
  • соль – 2 ст. ложки.

Приготовление:

  1. Огурцы порежьте кружочками.
  2. Засыпьте огурцы солью и оставьте на 3 часа.
  3. Затем промойте огурцы под проточной водой и немного отожмите.
  4. Для маринада смешайте уксус, горчицу, куркуму, сахар и доведите до кипения.
  5. Добавьте в маринад огурцы и варите 5 минут.
  6. Разложите огурцы по подготовленным стерилизованным банкам, залейте маринадом и закатайте.
  7. Переверните банки вверх дном, укройте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать быстрые маринованные помидоры, которые будут готовы буквально через три часа. А еще узнайте секрет опытных хозяек, как закрыть кабачки на зиму, чтобы они получились сочными и хрустящими.

Теги:
#Огурцы #Заготовки на зиму