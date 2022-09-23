Как заготовить огурцы для бургеров на зиму: простейший рецепт без стерилизации
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Такие пряные огурчики прекрасно подойдут для бутербродов и любимых зимних салатов.
Любители витаминных блюд уже наверняка делают зимние заготовки. Одним из главных ингредиентов для разнообразных салатов и бутербродов являются пикантные, хрустящие, в меру острые огурцы.
"Телеграф" спешит поделиться с вами рецептом именно таких огурчиков. Готовятся они чрезвычайно просто и не требуют стерилизации. Рецепт приводится из расчета на 1 кг огурцов.
Как закатать огурцы для бургеров
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг,
- яблочный уксус – 300 мл,
- горчица в зернах – 1 ст. ложка,
- куркума – 1 ст. ложка,
- сахар – 200 г,
- соль – 2 ст. ложки.
Приготовление:
- Огурцы порежьте кружочками.
- Засыпьте огурцы солью и оставьте на 3 часа.
- Затем промойте огурцы под проточной водой и немного отожмите.
- Для маринада смешайте уксус, горчицу, куркуму, сахар и доведите до кипения.
- Добавьте в маринад огурцы и варите 5 минут.
- Разложите огурцы по подготовленным стерилизованным банкам, залейте маринадом и закатайте.
- Переверните банки вверх дном, укройте одеялом и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
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