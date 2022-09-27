Як несмачну розчинну кава зробити смачною: хитрощі, які "врятують" ваш напій

Декілька лайфхаків, які допоможуть покращити смак розчинної кави.

Розчинна кава — це не найсмачніший напій, і про це вам скаже будь-яка кава. Однак коли немає можливості або часу зварити гарну смачну каву в турці або кавомашині, доводиться пити каву з пакетика. Чи можна щось зробити, щоб хоч якось покращити його смак? Безумовно так!

Розчинна кава не може похвалитися таким же багатством відтінків смаку, як кава із зерен, проте баристи знають як виправити цю "проблему", повідомляє Ukr.Media. Що потрібно зробити – читайте далі.

Як зробити розчинну каву смачною

Холодна вода — допоможе позбутися кислого смаку. Спосіб приготування — розчиніть каву в невеликій кількості холодної кип’яченої води, а потім додайте гарячу.

— допоможе позбутися кислого смаку. Спосіб приготування — розчиніть каву в невеликій кількості холодної кип’яченої води, а потім додайте гарячу. Температура гарячої води — не варто заливати окропом каву, адже занадто гаряча вода "вбиває" смак напою. Після того, як вода закипіла, потрібно трохи почекати і лише потім заливати каву.

Пропорції — важливо дотримуватися правильного співвідношення води та продукту. Багато виробників радять класти більше кави, проте орієнтуйтеся краще на свій смак.

— важливо дотримуватися правильного співвідношення води та продукту. Багато виробників радять класти більше кави, проте орієнтуйтеся краще на свій смак. Молоко — цей інгредієнт також покращує смак розчинної кави, адже воно знижує його кислотність.

Часто багато хто ставить собі питання, як позбутися плям від кави. Про дієві способи, завдяки яким це можна зробити швидко та легко, "Телеграф" писав раніше.