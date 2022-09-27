Как невкусный растворимый кофе сделать вкусным: хитрости, которые "спасут" ваш напиток

Несколько лайфхаков, которые помогут улучшить вкус растворимого кофе.

Растворимый кофе — это не самый вкусный напиток, и об этом вам скажет любой кофеман. Однако когда нет возможности или времени сварить хороший вкусный кофе в турке или кофемашине, приходится пить кофе из пакетика. Можно ли что-то сделать, чтобы хоть как-то улучшить его вкус? Определенно да!

Растворимый кофе не может похвастаться таким же богатством оттенков вкуса, как кофе из зерен, однако баристы знают как исправить эту "проблему", сообщает Ukr.Media. Что нужно сделать — читайте далее.

Как сделать растворимый кофе вкусным

Холодная вода — поможет избавиться от кислого вкуса. Способ приготовления — растворите кофе в небольшом количестве холодной кипяченой воды, а после добавьте горячую.

— поможет избавиться от кислого вкуса. Способ приготовления — растворите кофе в небольшом количестве холодной кипяченой воды, а после добавьте горячую. Температура горячей воды — не стоит заливать кофе кипятком, ведь слишком горячая вода "убивает" вкус напитка. После того как вода закипела, нужно немного подождать, и только потом заливать кофе.

Пропорции — важно соблюдать правильное соотношение воды и продукта. Многие производители советуют класть больше кофе, однако ориентируйтесь лучше на свой вкус.

— важно соблюдать правильное соотношение воды и продукта. Многие производители советуют класть больше кофе, однако ориентируйтесь лучше на свой вкус. Молоко — этот ингредиент также улучшает вкус растворимого кофе, ведь оно снижает его кислотность.

Часто многие задаются вопросом, как избавиться от пятен от кофе. О действенных способах, благодаря которым это можно сделать быстро и легко, "Телеграф" писал ранее.