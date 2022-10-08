Кекси зі смаком піци: рецепт незвичайного перекусу, який сподобається і дорослим, і дітям

Інгредієнти рецепту розраховані на 12 порцій кексів.

Необов’язково готувати одну велику піцу, якщо вам захотілося трохи італійської кухні. Відмінною альтернативою будуть кекси зі смаком піци. Ця незвичайна страва у формі кексу зі смаком піци сподобається всім вашим домочадцям та гостям. Готуються вони дуже просто — вам знадобиться лише пів години.

Інгредієнти:

2 яйця

5 ст. рослинної олії

1 ст. томатної пасти

200 мл кефіру

250 г борошна

3 г соди

5 г розпушувача

1 ч. л. цукру

1/3 ч. л. солі

Спеції : італійські трави, орегано, паприка, часник гранульований – на ваш смак.

Начинка :

100 г твердого сиру,

1/2 болгарського перцю,

100 г шинки/ковбаси

Спосіб приготування:

Яйця, сіль, цукор, спеції, кефір, томатну пасту, олію збийте міксером. Додайте просіяне борошно, соду, розпушувач і замісіть тісто. Воно має бути густим, щоб можна було ложкою викладати у форми.

Наріжте невеликими кубиками шинку, болгарський перець і натріть на великій тертці сир.

Додайте до тесту начинку та сир.

Розкладіть все по формах: по 1 столовій ложці тіста і зверху присипте сиром.

Випікайте за 180 градусів – 25 хв.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного омлету із ситною начинкою на сніданок. А також ми писали, як зробити незвичайні сирні кекси з сосисками.