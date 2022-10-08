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Кекси зі смаком піци: рецепт незвичайного перекусу, який сподобається і дорослим, і дітям

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Кекси-піци — рецепт Новина оновлена 08 жовтня 2022, 15:44
Кекси-піци — рецепт

Інгредієнти рецепту розраховані на 12 порцій кексів.

Необов’язково готувати одну велику піцу, якщо вам захотілося трохи італійської кухні. Відмінною альтернативою будуть кекси зі смаком піци. Ця незвичайна страва у формі кексу зі смаком піци сподобається всім вашим домочадцям та гостям. Готуються вони дуже просто — вам знадобиться лише пів години.

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 5 ст. рослинної олії
  • 1 ст. томатної пасти
  • 200 мл кефіру
  • 250 г борошна
  • 3 г соди
  • 5 г розпушувача
  • 1 ч. л. цукру
  • 1/3 ч. л. солі

Спеції : італійські трави, орегано, паприка, часник гранульований – на ваш смак.

Начинка :

  • 100 г твердого сиру,
  • 1/2 болгарського перцю,
  • 100 г шинки/ковбаси

Спосіб приготування:

  • Яйця, сіль, цукор, спеції, кефір, томатну пасту, олію збийте міксером. Додайте просіяне борошно, соду, розпушувач і замісіть тісто. Воно має бути густим, щоб можна було ложкою викладати у форми.
  • Наріжте невеликими кубиками шинку, болгарський перець і натріть на великій тертці сир.
  • Додайте до тесту начинку та сир.
  • Розкладіть все по формах: по 1 столовій ложці тіста і зверху присипте сиром.
  • Випікайте за 180 градусів – 25 хв.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного омлету із ситною начинкою на сніданок. А також ми писали, як зробити незвичайні сирні кекси з сосисками.

Теги:
#Рецепт #Піца #Кекс