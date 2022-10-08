Кекси зі смаком піци: рецепт незвичайного перекусу, який сподобається і дорослим, і дітям
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Інгредієнти рецепту розраховані на 12 порцій кексів.
Необов’язково готувати одну велику піцу, якщо вам захотілося трохи італійської кухні. Відмінною альтернативою будуть кекси зі смаком піци. Ця незвичайна страва у формі кексу зі смаком піци сподобається всім вашим домочадцям та гостям. Готуються вони дуже просто — вам знадобиться лише пів години.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 5 ст. рослинної олії
- 1 ст. томатної пасти
- 200 мл кефіру
- 250 г борошна
- 3 г соди
- 5 г розпушувача
- 1 ч. л. цукру
- 1/3 ч. л. солі
Спеції : італійські трави, орегано, паприка, часник гранульований – на ваш смак.
Начинка :
- 100 г твердого сиру,
- 1/2 болгарського перцю,
- 100 г шинки/ковбаси
Спосіб приготування:
- Яйця, сіль, цукор, спеції, кефір, томатну пасту, олію збийте міксером. Додайте просіяне борошно, соду, розпушувач і замісіть тісто. Воно має бути густим, щоб можна було ложкою викладати у форми.
- Наріжте невеликими кубиками шинку, болгарський перець і натріть на великій тертці сир.
- Додайте до тесту начинку та сир.
- Розкладіть все по формах: по 1 столовій ложці тіста і зверху присипте сиром.
- Випікайте за 180 градусів – 25 хв.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного омлету із ситною начинкою на сніданок. А також ми писали, як зробити незвичайні сирні кекси з сосисками.