Кексы со вкусом пиццы: рецепт необычного перекуса, который понравится и взрослым и детям
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Ингредиенты из рецепта рассчитаны на 12 порций кексов.
Необязательно готовить одну большую пиццу, если вам захотелось немного итальянской кухни. Отличной альтернативой будут — кексы со вкусом пиццы. Это необычное блюдо в форме кекса со вкусом пиццы понравиться всем вашим домочадцам и гостям. Готовятся они очень просто — вам понадобиться всего полчаса.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 5 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. томатной пасты
- 200 мл кефира
- 250 г муки
- 3 г соды
- 5 г разрыхлителя
- 1 ч.л. сахара
- 1/3 ч.л. соли
Специи: итальянские травы, орегано, паприка, чеснок гранулированный – по вашему вкусу.
Начинка:
- 100 г твердого сыра,
- 1/2 болгарского перца,
- 100 г ветчины/колбасы
Способ приготовления:
- Яйца, соль, сахар, специи, кефир, томатную пасту, масло взбейте миксером. Добавьте просеянную муку, соду, разрыхлитель, и замесите тесто. Оно должно быть густым, чтобы можно было ложкой выкладывать в формы.
- Нарежьте небольшими кубиками ветчину, болгарский перец, и натрите на большой терке сыр.
- Добавьте к тесту начинку и сыр.
- Разложите все по формочкам: по 1 полной столовой ложке теста и сверху присыпьте сыром.
- Выпекайте при 180 градусах – 25 мин.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного омлета с сытной начинкой на завтрак. А также мы писали, как сделать необычные сырные кексы с сосисками.