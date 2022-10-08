Кексы со вкусом пиццы: рецепт необычного перекуса, который понравится и взрослым и детям

Ингредиенты из рецепта рассчитаны на 12 порций кексов.

Необязательно готовить одну большую пиццу, если вам захотелось немного итальянской кухни. Отличной альтернативой будут — кексы со вкусом пиццы. Это необычное блюдо в форме кекса со вкусом пиццы понравиться всем вашим домочадцам и гостям. Готовятся они очень просто — вам понадобиться всего полчаса.

Ингредиенты:

2 яйца

5 ст.л. растительного масла

1 ст.л. томатной пасты

200 мл кефира

250 г муки

3 г соды

5 г разрыхлителя

1 ч.л. сахара

1/3 ч.л. соли

Специи: итальянские травы, орегано, паприка, чеснок гранулированный – по вашему вкусу.

Начинка:

100 г твердого сыра,

1/2 болгарского перца,

100 г ветчины/колбасы

Способ приготовления:

Яйца, соль, сахар, специи, кефир, томатную пасту, масло взбейте миксером. Добавьте просеянную муку, соду, разрыхлитель, и замесите тесто. Оно должно быть густым, чтобы можно было ложкой выкладывать в формы.

Нарежьте небольшими кубиками ветчину, болгарский перец, и натрите на большой терке сыр.

Добавьте к тесту начинку и сыр.

Разложите все по формочкам: по 1 полной столовой ложке теста и сверху присыпьте сыром.

Выпекайте при 180 градусах – 25 мин.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного омлета с сытной начинкой на завтрак. А также мы писали, как сделать необычные сырные кексы с сосисками.