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Кексы со вкусом пиццы: рецепт необычного перекуса, который понравится и взрослым и детям

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Кексы-пиццы - рецепт Новость обновлена 08 октября 2022, 15:44
Кексы-пиццы - рецепт

Ингредиенты из рецепта рассчитаны на 12 порций кексов.

Необязательно готовить одну большую пиццу, если вам захотелось немного итальянской кухни. Отличной альтернативой будут — кексы со вкусом пиццы. Это необычное блюдо в форме кекса со вкусом пиццы понравиться всем вашим домочадцам и гостям. Готовятся они очень просто — вам понадобиться всего полчаса.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 5 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 200 мл кефира
  • 250 г муки
  • 3 г соды
  • 5 г разрыхлителя
  • 1 ч.л. сахара
  • 1/3 ч.л. соли

Специи: итальянские травы, орегано, паприка, чеснок гранулированный – по вашему вкусу.

Начинка:

  • 100 г твердого сыра,
  • 1/2 болгарского перца,
  • 100 г ветчины/колбасы

Способ приготовления:

  • Яйца, соль, сахар, специи, кефир, томатную пасту, масло взбейте миксером. Добавьте просеянную муку, соду, разрыхлитель, и замесите тесто. Оно должно быть густым, чтобы можно было ложкой выкладывать в формы.
  • Нарежьте небольшими кубиками ветчину, болгарский перец, и натрите на большой терке сыр.
  • Добавьте к тесту начинку и сыр.
  • Разложите все по формочкам: по 1 полной столовой ложке теста и сверху присыпьте сыром.
  • Выпекайте при 180 градусах – 25 мин.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного омлета с сытной начинкой на завтрак. А также мы писали, как сделать необычные сырные кексы с сосисками.

Теги:
#Рецепт #Пицца #Кекс