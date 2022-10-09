Простий рецепт домашньої настоянки на зиму з усього 3 інгредієнтів: виходить ароматною, барвистою та дуже смачною (відео)

Смак цієї наливки приємно здивує ваших гостей

Домашні наливки – чудова альтернатива магазинному алкоголю. Виходить і дешевше, і смачніше, і якісніше, адже ви ручаєтеся за кожен продукт у складі напою. На зиму можна приготувати різні настоянки, наприклад, з вишні. Не менш смачні напої легко приготувати із сезонних ягід.

Рецептом ягідної наливки на зиму, яку ще називають різдвяною, поділився кулінарний блог "На здоров’я". Підійдуть будь-які ягоди, починаючи від малини та смородини і закінчуючи аґрусом й ожиною. Рецепт приготування напою дуже простий. Настоянка виходить дуже ароматною, смачною та ефектно виглядає завдяки красивому насиченому кольору.

Як приготувати наливку з ягід у домашніх умовах

Складові:

Ягоди – 500 г

Цукор 500 г (або 250 г, залежно від смаку)

Горілка – 500 мл

Спосіб приготування:

Ягоди, цукор і горілку кладуть у банку, струшують, щільно закривають і залишають у прохолодному місці на 1-1,5 місяці. Потім проціджують, розливають по пляшках і залишають у прохолодному місці до Різдва. І вже на різдвяні свята можна насолоджуватись смачним напоєм власного виробництва.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачне вино. Найпростіше легко приготувати в 3-літровій банці, з першого разу виходить смачний напій з будь-якого сорту винограду.