Без краплі алкоголю: рецепт приголомшливого вина з груш із трьох інгредієнтів

Цей алкогольний напій із груш чудово підійде для проведення теплих зимових вечорів.

Поки в розпалі сезон груш, потрібно встигнути їх, по-перше, наїстися, а, по-друге, приготувати з них щось смачненьке. Наприклад, можна приготувати смачний джем, або домашнє вино, про рецепт якого ми хочемо розповісти далі.

Такий напій легко приготувати самостійно. Для цього вам знадобиться лише три інгредієнти та трохи терпіння, оскільки через відсутність алкоголю серед інгредієнтів, груші потрібно буде наполягати, пише meta.

Домашнє вино з груш: рецепт

Інгредієнти:

Груша – 1 кг

Цукор — 300 г

Вода – 700 мл

Спосіб приготування:

Груші розріжте на кілька частин і виріжте серцевину. Після цього перекладіть нарізані груші в чашу блендера і зробіть пюре. Відіжміть сік через марлю чи дрібне сито. У каструлю налийте воду і додайте цукор і поставте каструлю на вогонь і варіть сироп, постійно помішуючи. Потім додайте сік, проваріть ще 5-7 хвилин, помішуючи. Зніміть з вогню і дайте суміші трохи охолонути. Розлийте ще теплу заготовку вина по скляних місткостях, але залиште трохи місця для бродіння. Закрийте кришками із гідрозамикачем або гумовою рукавичкою, в одному з пальців якої зробіть голкою отвір. Поставте майбутнє вино в темне тепле місце для бродіння на 30 днів. Після цього процідіть напій через марлю, складену в кілька шарів, і розлийте по пляшках до шийки. Засупоньте пляшки та приберіть у прохолодне місце для дозрівання на 3-6 місяців.

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