Ідеально доповнить млинці: рецепт смачнющого джему з двох інгредієнтів на зиму (відео)

Ця солодка закрутка готується просто, а виходить неймовірно смачною

Поки на прилавках можна знайти свіжі персики, встигніть заготовити ці смачні фрукти на зиму. З солодких закруток можна закрити не тільки традиційне персикове варення, а й не менш ароматний і насичений джем. До того ж приготувати його дуже просто.

Рецептом дивовижного персикового джему на зиму поділилася фудблогерка Крістіна Булезюк у Instagram. Для цієї заготівлі вам потрібно лише два інгредієнти. Такий джем буде ідеально гармоніювати з млинцями або іншою випічкою.

Складові:

1,2 кг стиглих персиків

1,0 кг цукру

Спосіб приготування:

Персики миємо та заливаємо окропом повністю накривши – залишаємо на 5-7 хвилин. Знімаємо шкірку, кришимо кубиками і засипаємо цукром, перемішуємо і залишаємо на 1 годину, щоб утворився сік. Варимо у металевому посуді на крихітному вогні. Доводимо до кипіння та варимо 5 хвилин. Вимикаємо газ, накриваємо кришкою і залишаємо застигати на ніч. Другий етап: варимо 20-30 хвилин (обов’язково на маленькому вогні). Збиваємо блендером і заливаємо у стерилізовані банки.

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