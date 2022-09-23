Ідеально доповнить млинці: рецепт смачнющого джему з двох інгредієнтів на зиму (відео)
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Ця солодка закрутка готується просто, а виходить неймовірно смачною
Поки на прилавках можна знайти свіжі персики, встигніть заготовити ці смачні фрукти на зиму. З солодких закруток можна закрити не тільки традиційне персикове варення, а й не менш ароматний і насичений джем. До того ж приготувати його дуже просто.
Рецептом дивовижного персикового джему на зиму поділилася фудблогерка Крістіна Булезюк у Instagram. Для цієї заготівлі вам потрібно лише два інгредієнти. Такий джем буде ідеально гармоніювати з млинцями або іншою випічкою.
Складові:
- 1,2 кг стиглих персиків
- 1,0 кг цукру
Спосіб приготування:
- Персики миємо та заливаємо окропом повністю накривши – залишаємо на 5-7 хвилин.
- Знімаємо шкірку, кришимо кубиками і засипаємо цукром, перемішуємо і залишаємо на 1 годину, щоб утворився сік.
- Варимо у металевому посуді на крихітному вогні.
- Доводимо до кипіння та варимо 5 хвилин.
- Вимикаємо газ, накриваємо кришкою і залишаємо застигати на ніч.
- Другий етап: варимо 20-30 хвилин (обов’язково на маленькому вогні).
- Збиваємо блендером і заливаємо у стерилізовані банки.
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