Як замаринувати гриби на зиму без зайвого клопоту: найпростіший рецепт закрутки з печериць
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Такі гриби стануть чудовою закускою або інгредієнтом для салатів у сезон холодів
Смачно замаринувати гриби можна легко у домашніх умовах. Така закрутка готується просто, а виходить набагато смачнішою за магазинні варіанти. Найкраще підходять для заготівлі на зиму печериці.
Рецептом маринованих печериць поділилася фудблогерка Марія Тишик у Instagram. Закрити гриби цим способом зможе будь-хто. Печериці виходять дуже смачними та ароматними, тож доповнять навіть святковий стіл.
Інгредієнти (кількість залежить від тари):
- Дрібні печериці
- Сіль, цукор
- Оцет
На дно однієї банки об’ємом 0,5 л:
- 2 ароматних перці
- 4 чорні перці
- 1 маленький лавровий лист
- 1 ст. л. оцту
Спосіб приготування:
- Три літри води закип’ятити зі 100 г оцту та 1 столовою ложкою солі. Додати добре вимиті гриби (5 кг у розрахунку на 10 півлітрових банок) і кип’ятити 10 хвилин.
- Процідити воду. Залити свіжою водою, щоби покрила всі гриби, але обов’язково виміряти літровою банкою скільки води влито. На 1 л води розраховано 1 столова ложка солі, 1 столова ложка цукру, 100 г оцту. Додати ці інгредієнти та варити ще 10 хвилин. Маринад зливати не треба.
- На дно кожної банки закласти перці, лавровий лист, оцет. Додати маринад, у якому варили гриби, та печериці.
- Стерилізувати 15 хвилин, закрити.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом дуже смачних томатів по-корейськи. А також ми писали, як закрити на зиму готовий обід у банку з м’яса та каші.