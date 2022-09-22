Як замаринувати гриби на зиму без зайвого клопоту: найпростіший рецепт закрутки з печериць

Такі гриби стануть чудовою закускою або інгредієнтом для салатів у сезон холодів

Смачно замаринувати гриби можна легко у домашніх умовах. Така закрутка готується просто, а виходить набагато смачнішою за магазинні варіанти. Найкраще підходять для заготівлі на зиму печериці.

Рецептом маринованих печериць поділилася фудблогерка Марія Тишик у Instagram. Закрити гриби цим способом зможе будь-хто. Печериці виходять дуже смачними та ароматними, тож доповнять навіть святковий стіл.

Інгредієнти (кількість залежить від тари):

Дрібні печериці

Сіль, цукор

Оцет

На дно однієї банки об’ємом 0,5 л:

2 ароматних перці

4 чорні перці

1 маленький лавровий лист

1 ст. л. оцту

Спосіб приготування:

Три літри води закип’ятити зі 100 г оцту та 1 столовою ложкою солі. Додати добре вимиті гриби (5 кг у розрахунку на 10 півлітрових банок) і кип’ятити 10 хвилин. Процідити воду. Залити свіжою водою, щоби покрила всі гриби, але обов’язково виміряти літровою банкою скільки води влито. На 1 л води розраховано 1 столова ложка солі, 1 столова ложка цукру, 100 г оцту. Додати ці інгредієнти та варити ще 10 хвилин. Маринад зливати не треба. На дно кожної банки закласти перці, лавровий лист, оцет. Додати маринад, у якому варили гриби, та печериці. Стерилізувати 15 хвилин, закрити.

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