Ситний обід прямо з банки: як легко закрити на зиму тушонку з кашею (відео)

Така заготівля з м’ясом і горохом дуже виручить у сезон холодів

Найзручніше заготовити м’ясо на зиму у вигляді тушонки, рецептів існує безліч. Одна з варіацій передбачає додавання крупи, наприклад, м’ясо разом із горохової кашею стане справжньої знахідкою під час морозів. Ви буквально отримуєте готовий ситний обід або вечерю з банки.

Рецептом заготівлі на зиму зі свинячої тушонки та горохової каші поділився кулінарний блог на Youtube "Моє Подвір’я". Це дуже смачна м’ясна закрутка, яка просто готується. Щоб переглянути відео приготування, доскрольте до кінця матеріалу.

Складові:

1 кг гороху

1 кг свинини

1 цибулина (100 г)

Сіль (7-8 г)

Чорний перець горошком

Лавровий лист

Запашний перець горошком

Спосіб приготування:

Горох промиваємо та замочуємо на ніч. Свинину нарізаємо порційними шматками. Цибулю нарізаємо кружальцями. На дно кожної баночки кладемо горох, кружальця цибулі, м’ясо, неповну чайну ложку солі, 5-7 горошин чорного перцю, шматочок лаврового листка, 1-2 горошини запашного перцю. Заливаємо водою по шийку банок. З цієї кількості продуктів готуємо 8 банок тушонки об’ємом по 0,5 л. В автоклаві стерилізуємо 25 хвилин за температури 105 градусів.

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