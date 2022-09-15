Сытный обед прямо из банки: как легко закрыть на зиму тушенку с кашей (видео)

Такая заготовка с мясом и горохом очень выручит в сезон холодов

Удобнее всего заготовить мясо на зиму в виде тушенки, рецептов существует уйма. Одна из вариаций предполагает добавление крупы, к примеру, мясо в сочетании с гороховой кашей станет настоящей находкой в период морозов. Вы буквально получаете готовый сытный обед или ужин из банки.

Рецептом заготовки на зиму из свиной тушенки и гороховой каши поделился кулинарный блог на Youtube "Моє Подвір'я". Это очень вкусная мясная закрутка, которая просто готовится. Чтобы просмотреть видео приготовления, доскролльте в конец материала.

Ингредиенты:

1 кг гороха

1 кг свинины

1 луковица (100 г)

Соль (7-8 г)

Черный перец горошком

Лавровый лист

Душистый перец горошком

Способ приготовления:

Горох промываем и замачиваем на ночь. Свинину нарезаем порционными кусками. Лук нарезаем кружочками. На дно каждой баночки кладем горох, кружочки лука, мясо, неполную чайную ложку соли, 5-7 горошин черного перца, кусочек лаврового листа, 1-2 горошины душистого перца. Заливаем водой по горлышка банок. Из этого количества продуктов готовим 8 банок тушенки объемом по 0,5 л. В автоклаве стерилизуем 25 минут при температуре 105 градусов.

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