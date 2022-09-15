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Сытный обед прямо из банки: как легко закрыть на зиму тушенку с кашей (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Без тушенки зимой не обойтись
Без тушенки зимой не обойтись

Такая заготовка с мясом и горохом очень выручит в сезон холодов

Удобнее всего заготовить мясо на зиму в виде тушенки, рецептов существует уйма. Одна из вариаций предполагает добавление крупы, к примеру, мясо в сочетании с гороховой кашей станет настоящей находкой в период морозов. Вы буквально получаете готовый сытный обед или ужин из банки.

Рецептом заготовки на зиму из свиной тушенки и гороховой каши поделился кулинарный блог на Youtube "Моє Подвір'я". Это очень вкусная мясная закрутка, которая просто готовится. Чтобы просмотреть видео приготовления, доскролльте в конец материала.

Ингредиенты:

  • 1 кг гороха
  • 1 кг свинины
  • 1 луковица (100 г)
  • Соль (7-8 г)
  • Черный перец горошком
  • Лавровый лист
  • Душистый перец горошком

Способ приготовления:

  1. Горох промываем и замачиваем на ночь. Свинину нарезаем порционными кусками. Лук нарезаем кружочками.
  2. На дно каждой баночки кладем горох, кружочки лука, мясо, неполную чайную ложку соли, 5-7 горошин черного перца, кусочек лаврового листа, 1-2 горошины душистого перца. Заливаем водой по горлышка банок. Из этого количества продуктов готовим 8 банок тушенки объемом по 0,5 л.
  3. В автоклаве стерилизуем 25 минут при температуре 105 градусов.

Ранее "Телеграф" делился рецептом густого домашнего кетчупа, который невероятно просто в приготовлении. Натуральный соус подойдет к мясу идеально. А также мы писали, какой вкусный салат закрыть на зиму. В этом простом рецепте чудесно сочетаются баклажаны и шампиньоны.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Горох #Консервация