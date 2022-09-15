Сытный обед прямо из банки: как легко закрыть на зиму тушенку с кашей (видео)
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Такая заготовка с мясом и горохом очень выручит в сезон холодов
Удобнее всего заготовить мясо на зиму в виде тушенки, рецептов существует уйма. Одна из вариаций предполагает добавление крупы, к примеру, мясо в сочетании с гороховой кашей станет настоящей находкой в период морозов. Вы буквально получаете готовый сытный обед или ужин из банки.
Рецептом заготовки на зиму из свиной тушенки и гороховой каши поделился кулинарный блог на Youtube "Моє Подвір'я". Это очень вкусная мясная закрутка, которая просто готовится. Чтобы просмотреть видео приготовления, доскролльте в конец материала.
Ингредиенты:
- 1 кг гороха
- 1 кг свинины
- 1 луковица (100 г)
- Соль (7-8 г)
- Черный перец горошком
- Лавровый лист
- Душистый перец горошком
Способ приготовления:
- Горох промываем и замачиваем на ночь. Свинину нарезаем порционными кусками. Лук нарезаем кружочками.
- На дно каждой баночки кладем горох, кружочки лука, мясо, неполную чайную ложку соли, 5-7 горошин черного перца, кусочек лаврового листа, 1-2 горошины душистого перца. Заливаем водой по горлышка банок. Из этого количества продуктов готовим 8 банок тушенки объемом по 0,5 л.
- В автоклаве стерилизуем 25 минут при температуре 105 градусов.
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