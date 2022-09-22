Как замариновать грибы на зиму без лишних хлопот: простейший рецепт закрутки из шампиньонов

Такие грибы станут отличной закуской или ингредиентом для салатов в сезон холодов

Вкусно замариновать грибы можно легко в домашних условиях. Такая закрутка готовится просто, а получается намного вкуснее магазинных вариантов. Лучше всего годятся для заготовки на зиму шампиньоны.

Рецептом маринованных шампиньонов поделилась фудблогерка Мария Тышик в Instagram. Закрыть грибы этим способом сможет кто угодно. Шампиньоны получаются очень вкусными и ароматными, так что дополнят даже праздничный стол.

Ингредиенты (количество зависит от тары):

Мелкие шампиньоны

Соль, сахар

Уксус

На дно одной банки объемом 0,5 л:

2 ароматных перца

4 черных перца

1 маленький лавровый лист

1 ст. л. уксуса

Способ приготовления:

Три литра воды вскипятить со 100 г уксуса и 1 столовой ложкой соли. Добавить хорошо вымытые грибы (5 кг в расчете на 10 полулитровых банок) и кипятить 10 минут. Процедить воду. Залить свежей водой, чтобы покрыла все грибы, но обязательно измерить литровой банкой сколько воды влито. На 1 л воды рассчитано 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка сахара, 100 грамм уксуса. Добавить эти ингредиенты и варить еще 10 минут. Маринад сливать не нужно. На дно каждой банки заложить перцы, лавровый лист, уксус. Добавить маринад, в котором варили грибы, и шампиньоны. Стерилизовать 15 минут, закрыть.

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