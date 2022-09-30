Альтернатива компоту та варенню: рецепт груш на зиму, які виходять смачними й ароматними

Такі груші можна вживати прямо з банки або ж додавати в десерти

Поки свіжі груші можна знайти на прилавках, варто встигнути заготовити цей фрукт на сезон холодів. З груш можна приготувати не тільки джем, варення або компот, а й законсервувати в солодкому сиропі. Так вони збережуть свій смак якнайкраще.

Рецептом закрутки із груш на зиму поділився кулінарний Ютуб-канал "Класична кухня". Така солодка закрутка виходить дуже смачною та ароматною. Найкраще підійдуть тверді груші літніх сортів.

Складові:

Груші

Цукор

Вода

Лимонна кислота

Спосіб приготування:

Підготуємо банки об’ємом 3 л. Миємо, стерилізуємо 15 хвилин при 130-150 градусах. Миємо груші, відрізаємо хвостики, наповнюємо банки, не притискаючи. Заливаємо окропом, накриваємо стерильними кришками та залишаємо на 20 хвилин. Зливаємо в каструлю і кип’ятимо. Заливаємо окропом вдруге і накриваємо кришками, залишаємо на 20 хвилин. Зливаємо в каструлю і робимо сироп — додаємо до води по 200 г цукру та неповної чайної ложки лимонної кислоти на кожну банку, кип’ятимо. Заливаємо сиропом, що кипить, банки і герметично закриваємо. Перевертаємо банки догори дном для утворення однакової температури у банці. Можна накрити рушником до застигання.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного джему на зиму, який ідеально доповнить млинці.