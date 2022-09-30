Альтернатива компоту та варенню: рецепт груш на зиму, які виходять смачними й ароматними
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Такі груші можна вживати прямо з банки або ж додавати в десерти
Поки свіжі груші можна знайти на прилавках, варто встигнути заготовити цей фрукт на сезон холодів. З груш можна приготувати не тільки джем, варення або компот, а й законсервувати в солодкому сиропі. Так вони збережуть свій смак якнайкраще.
Рецептом закрутки із груш на зиму поділився кулінарний Ютуб-канал "Класична кухня". Така солодка закрутка виходить дуже смачною та ароматною. Найкраще підійдуть тверді груші літніх сортів.
Складові:
- Груші
- Цукор
- Вода
- Лимонна кислота
Спосіб приготування:
- Підготуємо банки об’ємом 3 л. Миємо, стерилізуємо 15 хвилин при 130-150 градусах.
- Миємо груші, відрізаємо хвостики, наповнюємо банки, не притискаючи.
- Заливаємо окропом, накриваємо стерильними кришками та залишаємо на 20 хвилин.
- Зливаємо в каструлю і кип’ятимо.
- Заливаємо окропом вдруге і накриваємо кришками, залишаємо на 20 хвилин.
- Зливаємо в каструлю і робимо сироп — додаємо до води по 200 г цукру та неповної чайної ложки лимонної кислоти на кожну банку, кип’ятимо.
- Заливаємо сиропом, що кипить, банки і герметично закриваємо.
- Перевертаємо банки догори дном для утворення однакової температури у банці. Можна накрити рушником до застигання.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного джему на зиму, який ідеально доповнить млинці.