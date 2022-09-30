Альтернатива компоту и варенью: рецепт груш на зиму, которые получаются вкусными и ароматными

Такие груши можно употреблять прямо из банки или же добавлять в десерты

Пока еще свежие груши можно найти на прилавках, стоит успеть заготовить этот фрукт на сезон холодов. Из груш можно приготовить не только джем, варенье или компот, а и законсервировать их в сладком сиропе. Так они сохранят свой вкус наилучшим образом.

Рецептом закрутки из груш на зиму поделился кулинарный Ютуб-канал "Класична кухня". Такая сладкая закрутка получается очень вкусной и ароматной. Лучше всего подойдут твердые груши летних сортов.

Ингредиенты:

Груши

Сахар

Вода

Лимонная кислота

Способ приготовления:

Подготовим банки объемом 3 л. Моем, стерилизуем 15 минут при 130–150 градусах. Моем груши, отрезаем хвостики, наполняем банки, не прижимая. Заливаем кипятком, накрываем стерильными крышками и оставляем на 20 минут. Сливаем в кастрюлю и кипятим. Заливаем кипятком второй раз и накрываем крышками, оставляем на 20 минут. Сливаем в кастрюлю и делаем сироп — добавляем к воде по 200 г сахара и неполной чайной ложке лимонной кислоты на каждую банку, кипятим. Заливаем кипящим сиропом банки и герметично закрываем. Переворачиваем банки вверх дном для образования одинаковой температуры в банке. Можно накрыть полотенцем до застывания.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного джема на зиму, который идеально дополнит блинчики.