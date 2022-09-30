Альтернатива компоту и варенью: рецепт груш на зиму, которые получаются вкусными и ароматными
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Такие груши можно употреблять прямо из банки или же добавлять в десерты
Пока еще свежие груши можно найти на прилавках, стоит успеть заготовить этот фрукт на сезон холодов. Из груш можно приготовить не только джем, варенье или компот, а и законсервировать их в сладком сиропе. Так они сохранят свой вкус наилучшим образом.
Рецептом закрутки из груш на зиму поделился кулинарный Ютуб-канал "Класична кухня". Такая сладкая закрутка получается очень вкусной и ароматной. Лучше всего подойдут твердые груши летних сортов.
Ингредиенты:
- Груши
- Сахар
- Вода
- Лимонная кислота
Способ приготовления:
- Подготовим банки объемом 3 л. Моем, стерилизуем 15 минут при 130–150 градусах.
- Моем груши, отрезаем хвостики, наполняем банки, не прижимая.
- Заливаем кипятком, накрываем стерильными крышками и оставляем на 20 минут.
- Сливаем в кастрюлю и кипятим.
- Заливаем кипятком второй раз и накрываем крышками, оставляем на 20 минут.
- Сливаем в кастрюлю и делаем сироп — добавляем к воде по 200 г сахара и неполной чайной ложке лимонной кислоты на каждую банку, кипятим.
- Заливаем кипящим сиропом банки и герметично закрываем.
- Переворачиваем банки вверх дном для образования одинаковой температуры в банке. Можно накрыть полотенцем до застывания.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного джема на зиму, который идеально дополнит блинчики.