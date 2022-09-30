Прекрасный рецепт заготовки слив на зиму: получаются вкуснее, чем свежие

Зимой такие сливы можно добавлять в пироги и другие десерты

Из слив можно приготовить не только варенье или джем или же изысканный соус к мясу. Очень просто заготовить эти фрукты в собственном соку. Закрутка приятно удивит вкусом, ароматом и сочностью.

Заготовленные таким способом сливы отлично дополнят в сезон холодов домашние десерты, к примеру, пирог или торт, а также печенье, блинчики и оладьи. Можно употреблять эту вкусность и просто из банки. Рецептом слив в своем соку на зиму делится кулинарный Ютуб-канал "Класична кухня".

Ингредиенты:

1 кг слив

0,5 кг сахара

Лимонная кислота

Способ приготовления:

Удалить косточки из слив. Когда разрезаете фрукт, старайтесь не полностью разрезать плод, чтобы слива не разделилась на две части. Добавьте сахар в сливы, накройте и оставьте на ночь или на 8-10 часов. Достаньте сливы из сока, прокипятите сок 10 минут. Кипящий сок выливаем в сливы и оставляем до полного застывания. Снова вынимаем сливы из сока, кипятим сок 5 минут, добавляем 1 ч. л. лимонной кислоты и выливаем в сливы, оставляем до полного застывания. Повторить. Вынимаем сливы из сока, кипятим сок 5 минут и выливаем в сливы. Ставим вместе со сливами на огонь и доводим до кипения. Снимаем с огня и разливаем по банкам, наполняем полные банки сливами и доливаем сок. Переворачиваем банки вверх дном в час.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно вкусно заготовить сливы в шоколаде на зиму.