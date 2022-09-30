Прекрасный рецепт заготовки слив на зиму: получаются вкуснее, чем свежие
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Зимой такие сливы можно добавлять в пироги и другие десерты
Из слив можно приготовить не только варенье или джем или же изысканный соус к мясу. Очень просто заготовить эти фрукты в собственном соку. Закрутка приятно удивит вкусом, ароматом и сочностью.
Заготовленные таким способом сливы отлично дополнят в сезон холодов домашние десерты, к примеру, пирог или торт, а также печенье, блинчики и оладьи. Можно употреблять эту вкусность и просто из банки. Рецептом слив в своем соку на зиму делится кулинарный Ютуб-канал "Класична кухня".
Ингредиенты:
- 1 кг слив
- 0,5 кг сахара
- Лимонная кислота
Способ приготовления:
- Удалить косточки из слив. Когда разрезаете фрукт, старайтесь не полностью разрезать плод, чтобы слива не разделилась на две части.
- Добавьте сахар в сливы, накройте и оставьте на ночь или на 8-10 часов.
- Достаньте сливы из сока, прокипятите сок 10 минут.
- Кипящий сок выливаем в сливы и оставляем до полного застывания.
- Снова вынимаем сливы из сока, кипятим сок 5 минут, добавляем 1 ч. л. лимонной кислоты и выливаем в сливы, оставляем до полного застывания. Повторить.
- Вынимаем сливы из сока, кипятим сок 5 минут и выливаем в сливы. Ставим вместе со сливами на огонь и доводим до кипения.
- Снимаем с огня и разливаем по банкам, наполняем полные банки сливами и доливаем сок. Переворачиваем банки вверх дном в час.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно вкусно заготовить сливы в шоколаде на зиму.