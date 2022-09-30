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Прекрасный рецепт заготовки слив на зиму: получаются вкуснее, чем свежие

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Консервированные сливы
Консервированные сливы

Зимой такие сливы можно добавлять в пироги и другие десерты

Из слив можно приготовить не только варенье или джем или же изысканный соус к мясу. Очень просто заготовить эти фрукты в собственном соку. Закрутка приятно удивит вкусом, ароматом и сочностью.

Заготовленные таким способом сливы отлично дополнят в сезон холодов домашние десерты, к примеру, пирог или торт, а также печенье, блинчики и оладьи. Можно употреблять эту вкусность и просто из банки. Рецептом слив в своем соку на зиму делится кулинарный Ютуб-канал "Класична кухня".

Ингредиенты:

  • 1 кг слив
  • 0,5 кг сахара
  • Лимонная кислота

Способ приготовления:

  1. Удалить косточки из слив. Когда разрезаете фрукт, старайтесь не полностью разрезать плод, чтобы слива не разделилась на две части.
  2. Добавьте сахар в сливы, накройте и оставьте на ночь или на 8-10 часов.
  3. Достаньте сливы из сока, прокипятите сок 10 минут.
  4. Кипящий сок выливаем в сливы и оставляем до полного застывания.
  5. Снова вынимаем сливы из сока, кипятим сок 5 минут, добавляем 1 ч. л. лимонной кислоты и выливаем в сливы, оставляем до полного застывания. Повторить.
  6. Вынимаем сливы из сока, кипятим сок 5 минут и выливаем в сливы. Ставим вместе со сливами на огонь и доводим до кипения.
  7. Снимаем с огня и разливаем по банкам, наполняем полные банки сливами и доливаем сок. Переворачиваем банки вверх дном в час.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно вкусно заготовить сливы в шоколаде на зиму.

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#Рецепт #Консервация #Сливы