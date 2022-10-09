Простой рецепт домашней настойки на зиму из всего 3 ингредиентов: получается ароматной, красочной и очень вкусной (видео)

Вкус этой наливки приятно удивит ваших гостей

Домашние наливки – отличная альтернатива магазинному алкоголю. Получается и дешевле, и вкуснее, и более качественно, ведь вы ручаетесь за каждый продукт в составе напитка. На зиму можно приготовить различные настойки, к примеру из вишни. Не менее вкусные напитки легко приготовить из сезонных ягод.

Рецептом ягодной наливки на зиму, которую еще называют рождественской, поделился кулинарный блог "На здоров'я". Подойдут любые ягоды, начиная от малины и смородины и заканчивая крыжовником и ежевикой. Рецепт приготовления напитка очень прост. Настойка получается очень ароматной, вкусной и эффектно выглядит благодаря красивому насыщенному цвету.

Как приготовить наливку из ягод в домашних условиях

Ингредиенты:

Ягоды – 500 г

Сахар 500 г (или 250 г, в зависимости от вкуса)

Водка – 500 мл

Способ приготовления:

Ягоды, сахар и водку кладут в банку, встряхивают, плотно закрывают и оставляют в прохладном месте на 1-1,5 месяца. Затем процеживают, разливают по бутылкам и оставляют в прохладном месте до Рождества. И уже на рождественские праздники можно наслаждаться вкусным напитком собственного производства.

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