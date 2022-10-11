Рецепт приголомшливої баклажанної ікри на зиму без оцту: готується дуже швидко
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Таку ікру можна намазати на хліб або додавати до закусок
На зиму встигніть закрити не лише традиційну кабачкову ікру, а й закуску з баклажанів. Баклажанна ікра робиться досить просто, а виходить дуже смачною, ароматною і в міру гострою.
Рецептом баклажанної ікри на зиму поділився кулінарний ютуб-канал "На здоров’я". Для її приготування навіть не потрібно оцту. Така намазка чудово доповнить страви в період холодів, потрібно буде просто відкрити банку та насолоджуватися смаком.
Складові:
- Баклажани — 2,5 кг
- Помідори — 1 кг
- Перець болгарський — 1 кг
- Цибуля — 200 г
- Перець гострий – 1/4 + 1/2 шт.
- Олія — 100 мл (для смаження цибулі)
- Зелень петрушки – за смаком
- Часник — 1 головка
- Сіль — 1 ч. л. + 1 ч. л.
- Цукор — 1 ч. л.
- Червона паприка – 1 ч. л.
- Суха приправа "Аджика" — 1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Баклажани та перець запікаємо в духовці при температурі 180-200 градусів.
- Знімаємо з них шкірку, нарізаємо кубиками.
- З помідорів готуємо сік, варимо його 10-15 хвилин, додаємо сіль та цукор.
- Підсмажуємо цибулю.
- Перекладаємо в каструлю з подвійним дном нарізані баклажани, перець, цибулю підсмажену і заливаємо томатним соком. Додаємо сіль, прянощі, гострий червоний перець.
- Весь процес гасіння баклажанної ікри триватиме близько 30 хвилин. Щоб отримати смачну ікру, потрібно її кілька разів скуштувати. Трохи посолити чи поперчити.
- Заповнити ікрою простерилізовані банки та закрити простерилізованими кришками.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом ароматного салату з квасолею та грибами на зиму.