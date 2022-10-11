Рецепт приголомшливої баклажанної ікри на зиму без оцту: готується дуже швидко

Таку ікру можна намазати на хліб або додавати до закусок

На зиму встигніть закрити не лише традиційну кабачкову ікру, а й закуску з баклажанів. Баклажанна ікра робиться досить просто, а виходить дуже смачною, ароматною і в міру гострою.

Рецептом баклажанної ікри на зиму поділився кулінарний ютуб-канал "На здоров’я". Для її приготування навіть не потрібно оцту. Така намазка чудово доповнить страви в період холодів, потрібно буде просто відкрити банку та насолоджуватися смаком.

Складові:

Баклажани — 2,5 кг

Помідори — 1 кг

Перець болгарський — 1 кг

Цибуля — 200 г

Перець гострий – 1/4 + 1/2 шт.

Олія — 100 мл (для смаження цибулі)

Зелень петрушки – за смаком

Часник — 1 головка

Сіль — 1 ч. л. + 1 ч. л.

Цукор — 1 ч. л.

Червона паприка – 1 ч. л.

Суха приправа "Аджика" — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

Баклажани та перець запікаємо в духовці при температурі 180-200 градусів. Знімаємо з них шкірку, нарізаємо кубиками. З помідорів готуємо сік, варимо його 10-15 хвилин, додаємо сіль та цукор. Підсмажуємо цибулю. Перекладаємо в каструлю з подвійним дном нарізані баклажани, перець, цибулю підсмажену і заливаємо томатним соком. Додаємо сіль, прянощі, гострий червоний перець. Весь процес гасіння баклажанної ікри триватиме близько 30 хвилин. Щоб отримати смачну ікру, потрібно її кілька разів скуштувати. Трохи посолити чи поперчити. Заповнити ікрою простерилізовані банки та закрити простерилізованими кришками.

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