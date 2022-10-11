Рецепт потрясающей баклажанной икры на зиму без уксуса: готовится очень быстро
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Такую икру можно намазать на хлеб или добавлять в закуски
На зиму успейте закрыть не только традиционную кабачковую икру, а и закуску из баклажанов. Баклажанная икра делается достаточно просто, а получается очень вкусной, ароматной и в меру острой.
Рецептом баклажанной икры на зиму поделился кулинарный Ютуб-канал "На здоров'я". Для ее приготовления даже не потребуется уксус. Такая намазка отлично дополнит блюда в период холодов, нужно будет просто открыть банку и наслаждаться вкусом.
Ингредиенты:
- Баклажаны — 2,5 кг
- Помидоры — 1 кг
- Перец болгарский — 1 кг
- Лук — 200 г
- Перец острый — 1/4 + 1/2 шт.
- Растительное масло — 100 мл (для жарки лука)
- Зелень петрушки – по вкусу
- Чеснок — 1 головка
- Соль — 1 ч. л. + 1 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Красная паприка — 1 ч. л.
- Сухая приправа "Аджика" – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
- Баклажаны и перец запекаем в духовке при температуре 180-200 градусов.
- Снимаем с них шкурку, нарезаем кубиками.
- Из помидоров готовим сок, варим его 10-15 минут, добавляем соль и сахар.
- Поджариваем лук.
- Перекладываем в кастрюлю с двойным дном нарезанные баклажаны, перец, поджаренный лук и заливаем томатным соком. Добавляем соль, пряности, острый красный перец.
- Весь процесс тушения баклажанной икры займет около 30 минут. Чтобы получить вкусную икру, нужно ее несколько раз попробовать. Немного посолить или поперчить.
- Заполнить икрой простерилизованные банки и закрыть простерилизованными крышками.
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