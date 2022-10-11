Рецепт потрясающей баклажанной икры на зиму без уксуса: готовится очень быстро

Такую икру можно намазать на хлеб или добавлять в закуски

На зиму успейте закрыть не только традиционную кабачковую икру, а и закуску из баклажанов. Баклажанная икра делается достаточно просто, а получается очень вкусной, ароматной и в меру острой.

Рецептом баклажанной икры на зиму поделился кулинарный Ютуб-канал "На здоров'я". Для ее приготовления даже не потребуется уксус. Такая намазка отлично дополнит блюда в период холодов, нужно будет просто открыть банку и наслаждаться вкусом.

Ингредиенты:

Баклажаны — 2,5 кг

Помидоры — 1 кг

Перец болгарский — 1 кг

Лук — 200 г

Перец острый — 1/4 + 1/2 шт.

Растительное масло — 100 мл (для жарки лука)

Зелень петрушки – по вкусу

Чеснок — 1 головка

Соль — 1 ч. л. + 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Красная паприка — 1 ч. л.

Сухая приправа "Аджика" – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Баклажаны и перец запекаем в духовке при температуре 180-200 градусов. Снимаем с них шкурку, нарезаем кубиками. Из помидоров готовим сок, варим его 10-15 минут, добавляем соль и сахар. Поджариваем лук. Перекладываем в кастрюлю с двойным дном нарезанные баклажаны, перец, поджаренный лук и заливаем томатным соком. Добавляем соль, пряности, острый красный перец. Весь процесс тушения баклажанной икры займет около 30 минут. Чтобы получить вкусную икру, нужно ее несколько раз попробовать. Немного посолить или поперчить. Заполнить икрой простерилизованные банки и закрыть простерилизованными крышками.

Ранее "Телеграф" делился рецептом ароматного салата с фасолью и грибами на зиму.