Без майонеза и томатной пасты: рецепт пряной кабачковой икры "Карри" (видео)

Эта икра проста в приготовлении, не содержит майонеза и томатной пасты и хорошо сохраняется всю зиму!

Кабачки — универсальный овощ для консервации, ведь его можно закрыть на зиму с маринадом или добавить к "закрутке" с другими овощами. Однако самым популярным в украинцев является такое блюдо, как кабачковая икра.

Кулинарный блогер Лилия Цвит на своем ютуб-канале рассказала, как заготовить на зиму пикантную кабачковую икру "Карри". Такое блюдо с перцем прекрасно подойдет и как соус к пасте или к картофелю, а также как намазка на бутерброды.

Кабачковая икра с перцем "Карри": рецепт

Ингредиенты:

2 кг кабачков

1 кг перца

0,5 кг лука

1,5 ст. л. соли

50 г сахара

50 мл уксуса 9 %

100 мл растительного масла

2 ст. л. приправы карри

1 ч. л. молотого кориандра

1 ч. л. куркумы

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Способ приготовления:

Вымойте и очистите от зернышек перец, и порежьте его полосками. Лук очистите и порежьте полукольцами. Кабачки вымойте и нарежьте кольцами. Посолите их и оставьте на полчаса, чтоб кабачки пустили сок. После добавьте к ним лук с перцем, сахар и уксус и поставьте на маленький огонь вариться на час. Важно тушить овощи под крышкой, периодически помешивая, чтоб все нагревалось равномерно. К готовым овощам добавьте кориандр, куркуму, карри и уксус. Перебейте все блендером до однородности. Чем лучше взбить овощи, тем однороднее будет икра. Готовую измельченную икру варите еще полчаса, чтобы испарилась лишняя жидкость. Если хотите, чтоб икра была более густой, то варите ее дольше. Разливайте икру по стерилизованным банкам и закручивайте стерилизованными крышками. Храните в темном прохладном месте.

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