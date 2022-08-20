Без майонеза и томатной пасты: рецепт пряной кабачковой икры "Карри" (видео)
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Эта икра проста в приготовлении, не содержит майонеза и томатной пасты и хорошо сохраняется всю зиму!
Кабачки — универсальный овощ для консервации, ведь его можно закрыть на зиму с маринадом или добавить к "закрутке" с другими овощами. Однако самым популярным в украинцев является такое блюдо, как кабачковая икра.
Кулинарный блогер Лилия Цвит на своем ютуб-канале рассказала, как заготовить на зиму пикантную кабачковую икру "Карри". Такое блюдо с перцем прекрасно подойдет и как соус к пасте или к картофелю, а также как намазка на бутерброды.
Кабачковая икра с перцем "Карри": рецепт
Ингредиенты:
- 2 кг кабачков
- 1 кг перца
- 0,5 кг лука
- 1,5 ст. л. соли
- 50 г сахара
- 50 мл уксуса 9 %
- 100 мл растительного масла
- 2 ст. л. приправы карри
- 1 ч. л. молотого кориандра
- 1 ч. л. куркумы
Способ приготовления:
- Вымойте и очистите от зернышек перец, и порежьте его полосками. Лук очистите и порежьте полукольцами.
- Кабачки вымойте и нарежьте кольцами. Посолите их и оставьте на полчаса, чтоб кабачки пустили сок. После добавьте к ним лук с перцем, сахар и уксус и поставьте на маленький огонь вариться на час. Важно тушить овощи под крышкой, периодически помешивая, чтоб все нагревалось равномерно.
- К готовым овощам добавьте кориандр, куркуму, карри и уксус. Перебейте все блендером до однородности. Чем лучше взбить овощи, тем однороднее будет икра.
- Готовую измельченную икру варите еще полчаса, чтобы испарилась лишняя жидкость. Если хотите, чтоб икра была более густой, то варите ее дольше.
- Разливайте икру по стерилизованным банкам и закручивайте стерилизованными крышками. Храните в темном прохладном месте.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить кабачковую икру, чтобы она не пригорела. В этом случае важно выбрать правильную посуду.