Без майонезу та томатної пасти: рецепт пряної кабачкової ікри "Каррі" (відео)

Ця ікра проста у приготуванні, не містить майонезу та томатної пасти та добре зберігається всю зиму!

Кабачки — універсальний овоч для консервації, адже його можна закрити на зиму з маринадом або додати до "закрутки" з іншими овочами. Проте найпопулярнішою в українців є така страва, як кабачкова ікра.

Кулінарний блогер Лілія Цвіт на своєму ютуб-каналі розповіла, як заготовити на зиму пікантну кабачкову ікру "Каррі". Така страва з перцем чудово підійде і як соус до пасти чи картоплі, а також як намазка на бутерброди.

Кабачкова ікра з перцем "Каррі": рецепт

Інгредієнти:

2 кг кабачків

1 кг перцю

0,5 кг цибулі

1,5 ст. л. солі

50 г цукру

50 мл оцту 9%

100 мл рослинної олії

2 ст. л. приправи каррі

1 ч. л. меленого коріандру

1 ч. л. куркуми

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Спосіб приготування:

Вимийте та очистьте від зернят перець, і поріжте його смужками. Цибулю очистьте і поріжте півкільцями. Кабачки вимийте і наріжте кільцями. Посолити їх і залишити на пів години, щоб кабачки пустили сік. Після цього додайте до них цибулю з перцем, цукор і оцет і поставте на маленький вогонь варитися на годину. Важливо гасити овочі під кришкою, періодично помішуючи, щоб усе нагрівалося поступово. До готових овочів додайте коріандр, куркуму, каррі та оцет. Перебийте все блендером до однорідності. Чим краще збити овочі, тим одноріднішою буде ікра. Готову подрібнену ікру варіть ще пів години, щоб випарувалася зайва рідина. Якщо хочете, щоб ікра була густішою, то варіть її довше. Розливайте ікру стерилізованими банками і закручуйте стерилізованими кришками. Тримайте в темному прохолодному місці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати кабачкову ікру, щоб вона не пригоріла. У цьому випадку важливо вибрати правильний посуд.