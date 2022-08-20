Без майонезу та томатної пасти: рецепт пряної кабачкової ікри "Каррі" (відео)
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Ця ікра проста у приготуванні, не містить майонезу та томатної пасти та добре зберігається всю зиму!
Кабачки — універсальний овоч для консервації, адже його можна закрити на зиму з маринадом або додати до "закрутки" з іншими овочами. Проте найпопулярнішою в українців є така страва, як кабачкова ікра.
Кулінарний блогер Лілія Цвіт на своєму ютуб-каналі розповіла, як заготовити на зиму пікантну кабачкову ікру "Каррі". Така страва з перцем чудово підійде і як соус до пасти чи картоплі, а також як намазка на бутерброди.
Кабачкова ікра з перцем "Каррі": рецепт
Інгредієнти:
- 2 кг кабачків
- 1 кг перцю
- 0,5 кг цибулі
- 1,5 ст. л. солі
- 50 г цукру
- 50 мл оцту 9%
- 100 мл рослинної олії
- 2 ст. л. приправи каррі
- 1 ч. л. меленого коріандру
- 1 ч. л. куркуми
Спосіб приготування:
- Вимийте та очистьте від зернят перець, і поріжте його смужками. Цибулю очистьте і поріжте півкільцями.
- Кабачки вимийте і наріжте кільцями. Посолити їх і залишити на пів години, щоб кабачки пустили сік. Після цього додайте до них цибулю з перцем, цукор і оцет і поставте на маленький вогонь варитися на годину. Важливо гасити овочі під кришкою, періодично помішуючи, щоб усе нагрівалося поступово.
- До готових овочів додайте коріандр, куркуму, каррі та оцет. Перебийте все блендером до однорідності. Чим краще збити овочі, тим одноріднішою буде ікра.
- Готову подрібнену ікру варіть ще пів години, щоб випарувалася зайва рідина. Якщо хочете, щоб ікра була густішою, то варіть її довше.
- Розливайте ікру стерилізованими банками і закручуйте стерилізованими кришками. Тримайте в темному прохолодному місці.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати кабачкову ікру, щоб вона не пригоріла. У цьому випадку важливо вибрати правильний посуд.