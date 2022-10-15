Смачніше і корисніше за мармелад: приготуйте ніжне желе з обліпихи
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Що можна приготувати з яскравої осінньої ягоди, щоб усі попросили добавку та рецепт.
Восени дозріває обліпиха та настає час збирання врожаю. Крім варення на зиму та ароматного чаю з цієї дрібної яскравої ягідки можна приготувати чудовий десерт.
"Телеграф" знайшов для вас простий рецепт обліпихового желе, яке можна їсти замість цукерок, подавати до чаю або ж використовувати у вигляді начинки для булочок.
Як приготувати желе з обліпихи
Інгредієнти:
- обліпиха – 1 кг;
- вода – 1 літр;
- мед – 1 ст. ложка;
- желатин у гранулах – 30 г.
Приготування:
- Желатин замочіть у холодній воді на півгодини, щоб він набух.
- Обліпиху переберіть від сміття та листя і помийте.
- Залийте водою ягоди і варіть 20 хвилин, знімаючи піну.
- Відвар процідіть через сито, а плоди протріть.
- З’єднайте пюре та відвар в одному посуді та перемішайте.
- У теплу суміш обліпихи додайте желатин, мед і знову добре перемішайте.
- Розлийте суміш за красивих формах, попередньо поклавши на дно кілька ягід обліпихи.
- Поставте у холодильник на дві години.
- Перед подачею опустіть форму з желе на хвилину в гарячу воду, щоб його було легше вийняти.
Смачного!
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