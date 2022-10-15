Рус

Смачніше і корисніше за мармелад: приготуйте ніжне желе з обліпихи

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Желе з обліпихи Новина оновлена 15 жовтня 2022, 12:25
Желе з обліпихи

Що можна приготувати з яскравої осінньої ягоди, щоб усі попросили добавку та рецепт.

Восени дозріває обліпиха та настає час збирання врожаю. Крім варення на зиму та ароматного чаю з цієї дрібної яскравої ягідки можна приготувати чудовий десерт.

"Телеграф" знайшов для вас простий рецепт обліпихового желе, яке можна їсти замість цукерок, подавати до чаю або ж використовувати у вигляді начинки для булочок.

Як приготувати желе з обліпихи

Інгредієнти:

  • обліпиха – 1 кг;
  • вода – 1 літр;
  • мед – 1 ст. ложка;
  • желатин у гранулах – 30 г.

Приготування:

  1. Желатин замочіть у холодній воді на півгодини, щоб він набух.
  2. Обліпиху переберіть від сміття та листя і помийте.
  3. Залийте водою ягоди і варіть 20 хвилин, знімаючи піну.
  4. Відвар процідіть через сито, а плоди протріть.
  5. З’єднайте пюре та відвар в одному посуді та перемішайте.
  6. У теплу суміш обліпихи додайте желатин, мед і знову добре перемішайте.
  7. Розлийте суміш за красивих формах, попередньо поклавши на дно кілька ягід обліпихи.
  8. Поставте у холодильник на дві години.
  9. Перед подачею опустіть форму з желе на хвилину в гарячу воду, щоб його було легше вийняти.

Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати глінтвейн та публікував рецепти міцних напоїв із білого вина.

Теги:
#Рецепт #Желе #Обліпиха