Смачніше і корисніше за мармелад: приготуйте ніжне желе з обліпихи

Що можна приготувати з яскравої осінньої ягоди, щоб усі попросили добавку та рецепт.

Восени дозріває обліпиха та настає час збирання врожаю. Крім варення на зиму та ароматного чаю з цієї дрібної яскравої ягідки можна приготувати чудовий десерт.

"Телеграф" знайшов для вас простий рецепт обліпихового желе, яке можна їсти замість цукерок, подавати до чаю або ж використовувати у вигляді начинки для булочок.

Як приготувати желе з обліпихи

Інгредієнти:

обліпиха – 1 кг;

вода – 1 літр;

мед – 1 ст. ложка;

желатин у гранулах – 30 г.

Приготування:

Желатин замочіть у холодній воді на півгодини, щоб він набух. Обліпиху переберіть від сміття та листя і помийте. Залийте водою ягоди і варіть 20 хвилин, знімаючи піну. Відвар процідіть через сито, а плоди протріть. З’єднайте пюре та відвар в одному посуді та перемішайте. У теплу суміш обліпихи додайте желатин, мед і знову добре перемішайте. Розлийте суміш за красивих формах, попередньо поклавши на дно кілька ягід обліпихи. Поставте у холодильник на дві години. Перед подачею опустіть форму з желе на хвилину в гарячу воду, щоб його було легше вийняти.

Смачного!

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