Смачнюща домашня згущенка, яка завжди виходить: простий рецепт (відео)

Таку згущенку можна додати до будь-якого десерту

Багато продуктів, які ми звикли купувати в магазині, можна виготовити в домашніх умовах. Наприклад, домашній майонез нічим не поступається за смаком магазинному. А згущене молоко, яке ви приготуєте самі з перевірених інгредієнтів, виходить просто ідеальним за консистенцією.

Додавати згущенку можна до панкейків або млинців, а також використовувати як крем для тортів і різних десертів. Рецептом смачного згущеного молока, яке завжди виходить, ділиться фудблогерка Юлія Віліч в Instagram.

Рецепт домашнього згущеного молока

Складові:

600 мл жирного молока (в ідеалі домашнього незбираного або від 3,2% жирності)

300 г цукру

1/3 ч. л. соди

кілька щіпок солі

Спосіб приготування:

У ємність з високими стінками та товстим дном поміщаємо молоко кімнатної температури. Додаємо цукор та соду. Відправляємо суміш на невеликий вогонь. При постійному помішуванні доводимо масу до кипіння. Помішувати згущене молоко потрібно тільки сухою лопаткою або ложкою. При нагріванні сода даватиме реакцію, тому іноді необхідно знімати ємність з плити, поки реакція не пройде (8-10 хвилин). Соду додаємо для того, щоб згущене молоко не взялось грудками і не зацукрувалося з часом. У самому кінці, коли згущене молоко почне вирувати і набуде карамельного кольору, слід помішувати його постійно, щоб не пригоріло. Чим довше варити, тим густішою та янтарнішою буде маса. На приготування потрібно близько 1 години 10 хвилин. Готове згущене молоко переливаємо в чисту суху ємність через сито. За бажанням додаємо сіль, щоб прибрати зайву солодкість. Даємо охолонути за кімнатної температури. Не потрібно нічим накривати згущене молоко, утворюється конденсат, який потрапить до нього (крапельки рідини), а це ще одна причина, через яку згущенка може зацукритися. Після охолодження можна помістити смаколик у банку і зберігати в холодильнику до двох тижнів, для більш тривалого зберігання покладіть згущене молоко в морозильну камеру.

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