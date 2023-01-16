Вкуснейшая домашняя сгущенка, которая всегда получается: простой рецепт (видео)

Такую сгущенку можно добавить к любому десерту

Многие продукты, которые мы привыкли покупать в магазине, можно сделать в домашних условиях. К примеру, домашний майонез ничем не уступает по вкусу магазинному. А сгущенное молоко, которое вы приготовите сами из проверенных ингредиентов, получается просто идеальным по консистенции.

Добавлять сгущенку можно к панкейкам или блинам, а также использовать в качестве крема для тортов и различных десертов. Рецептом вкусной сгущенки, которая всегда получается, делится фудблогерка Юлия Вилич в Instagram.

Рецепт домашней сгущенки

Ингредиенты:

600 мл жирного молока (в идеале домашнего цельного или от 3,2% жирности)

300 г сахара

1/3 ч. л. соды

несколько щепоток соли

Способ приготовления:

В емкость с высокими стенками и толстым дном поместите молоко комнатной температуры. Добавьте сахар и соду и поставьте смесь на маленький огонь. При постоянном помешивании доведите массу до кипения. Помешивайте сгущенку только сухой лопаткой или ложкой. При нагревании сода будет давать реакцию, поэтому иногда снимайте емкость с плиты, пока реакция не пройдет (8-10 минут). Соду добавьте для того, чтобы сгущенка не взялась комками и не засахарилась. В самом конце, когда сгущенка начнет бурлить и приобретет карамельный цвет, помешивайте ее постоянно, чтобы она не пригорела. Чем дольше варить, тем более густой и янтарной будет масса. На приготовление уходит около 1 часа 10 минут. Готовую сгущенку перелейте в чистую сухую емкость через сито. Дайте ей остыть при комнатной температуре. Отметим, что не нужно ничем накрывать сгущенку, чтобы не образовался конденсат. После охлаждения можно поместить вкусность в банку и хранить в холодильнике до двух недель, для более длительного хранения положите сгущенку в морозильную камеру.

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