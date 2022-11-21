Получается намного вкуснее магазинной: рецепт изумительной домашней "Нутеллы" (видео)
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Такую вкуснятину хочется есть прямо ложками
Вкуснейшее лакомство "Нутелла" (Nutella) можно добавить в домашнее печенье, сделав его начинку идеальной, или же перемазать ею блинчики и панкейки. Если тратиться на магазинный продукт не хочется, то сделать отличную "Нутэллу" легко в домашних условиях.
Рецептом домашней "Нутеллы" поделилась фудблогерка yummy.lera в Instagram. Сладкая намазка получается в меру густой и невероятно вкусной. Домашний крем из орехов и какао превосходно подойдет к блинам и тостам на завтрак.
Как приготовить "Нутеллу" в домашних условиях
Ингредиенты:
- 300 г жареного фундука
- 30 г какао
- 20-30 г сахарной пудры
- щепотка соли ⠀
- 10 мл растительного масла
- 200-300 мл молока
Способ приготовления:
- Фундук измельчаем в блендере до однородной гладкой консистенции. Добавляем какао, сахарную пудру, соль, растительное масло, немного молока и взбиваем. Должна получиться густая масса.
- Постепенно добавляем молоко и снова взбиваем до желаемой консистенции. Кладем в банку и храним в холодильнике (там шоколадно-ореховая паста станет гуще).
Ранее "Телеграф" рассказывал, что с "Нутеллой" даже можно закрыть яблоки на зиму. Получается замечательная десертная заготовка. А также мы писали, что без лишних хлопот самостоятельно получится приготовить очень вкусный сыр "Филадельфия".