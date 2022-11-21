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Получается намного вкуснее магазинной: рецепт изумительной домашней "Нутеллы" (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Домашняя орехово-шоколадная паста
Домашняя орехово-шоколадная паста. Фото gotovimsmachno.com

Такую вкуснятину хочется есть прямо ложками

Вкуснейшее лакомство "Нутелла" (Nutella) можно добавить в домашнее печенье, сделав его начинку идеальной, или же перемазать ею блинчики и панкейки. Если тратиться на магазинный продукт не хочется, то сделать отличную "Нутэллу" легко в домашних условиях.

Рецептом домашней "Нутеллы" поделилась фудблогерка yummy.lera в Instagram. Сладкая намазка получается в меру густой и невероятно вкусной. Домашний крем из орехов и какао превосходно подойдет к блинам и тостам на завтрак.

Как приготовить "Нутеллу" в домашних условиях

Ингредиенты:

  • 300 г жареного фундука
  • 30 г какао
  • 20-30 г сахарной пудры
  • щепотка соли ⠀
  • 10 мл растительного масла
  • 200-300 мл молока

Способ приготовления:

  1. Фундук измельчаем в блендере до однородной гладкой консистенции. Добавляем какао, сахарную пудру, соль, растительное масло, немного молока и взбиваем. Должна получиться густая масса.
  2. Постепенно добавляем молоко и снова взбиваем до желаемой консистенции. Кладем в банку и храним в холодильнике (там шоколадно-ореховая паста станет гуще).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с "Нутеллой" даже можно закрыть яблоки на зиму. Получается замечательная десертная заготовка. А также мы писали, что без лишних хлопот самостоятельно получится приготовить очень вкусный сыр "Филадельфия".

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#Рецепт #Nutella #Шоколадная паста