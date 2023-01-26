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Виходить набагато смачнішою за магазинну: рецепт дивовижної домашньої "Нутелли" (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Домашня горіхово-шоколадна паста Новина оновлена 26 січня 2023, 00:51
Домашня горіхово-шоколадна паста. Фото gotovimsmachno.com

Таку смакоту хочеться їсти прямо ложками

"Нутелла" не може залишити байдужим тих, хто любить солодке. Цю шоколадну пасту можна, наприклад, додати в домашнє печиво, зробивши його начинку ідеальною. Якщо не хочеться йти в магазин, то приготувати чудову "Нутеллу" легко в домашніх умовах та з простих інгредієнтів.

Рецептом домашньої "Нутелли" поділилася фудблогерка yummy.lera у Instagram. Солодка намазка виходить у міру густою та неймовірно смачною. Домашній крем з горіхів і какао чудово підійде до млинців і тостів на сніданок.

Як приготувати "Нутеллу" в домашніх умовах

Складові:

  • 300 г смаженого фундуку
  • 30 г какао
  • 20-30 г цукрової пудри
  • щіпка солі ⠀
  • 10 мл олії
  • 200-300 мл молока

Спосіб приготування:

  1. Фундук подрібнюємо у блендері до однорідної гладкої консистенції. Додаємо какао, цукрову пудру, сіль, олію, трохи молока і збиваємо. Повинна вийти густа маса.
  2. Поступово додаємо молоко і знову збиваємо до бажаної консистенції. Кладемо в банку і зберігаємо в холодильнику (там шоколадно-горіхова паста стане густішою).

Раніше "Телеграф" розповідав, що із "Нутеллою" навіть можна закрити яблука на зиму. Виходить чудова десертна заготівля. А також ми писали, що без зайвого клопоту самостійно вдасться приготувати дуже смачний сир "Філадельфія".

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#Рецепт #Шоколадна паста