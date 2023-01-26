Получается намного вкуснее магазинной: рецепт изумительной домашней "Нутеллы" (видео)

Такую вкуснятину хочется есть прямо ложками

"Нутелла" не может оставить равнодушным тех, кто любит сладкое. Эту шоколадную пасту можно, к примеру, добавить в домашнее печенье, сделав его начинку идеальной. Если не хочется идти в магазин, то приготовить отличную "Нутеллу" легко в домашних условиях и с простых ингредиентов.

Рецептом домашней "Нутеллы" поделилась фудблогерка yummy.lera в Instagram. Сладкая намазка получается в меру густой и невероятно вкусной. Домашний крем из орехов и какао превосходно подойдет к блинам и тостам на завтрак.

Как приготовить "Нутеллу" в домашних условиях

Ингредиенты:

300 г жареного фундука

30 г какао

20-30 г сахарной пудры

щепотка соли ⠀

10 мл растительного масла

200-300 мл молока

Способ приготовления:

Фундук измельчаем в блендере до однородной гладкой консистенции. Добавляем какао, сахарную пудру, соль, растительное масло, немного молока и взбиваем. Должна получиться густая масса. Постепенно добавляем молоко и снова взбиваем до желаемой консистенции. Кладем в банку и храним в холодильнике (там шоколадно-ореховая паста станет гуще).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с "Нутеллой" даже можно закрыть яблоки на зиму. Получается замечательная десертная заготовка. А также мы писали, что без лишних хлопот самостоятельно получится приготовить очень вкусный сыр "Филадельфия".