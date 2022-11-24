Дешево та дуже смачно: розкішний десерт всього з двох яблук без духовки
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Духовка вам не знадобиться
У холодну пору року так і тягне на солодку. Однак покупна випічка та солодощі досить дорогі, до того ж не завжди знаєш, з якісних продуктів вона зроблена. Добре, що існує безліч рецептів домашніх солодощів, які виходять бюджетними. Наприклад, ми вже ділилися з вами рецептом лимонного пирога лише на одному яйці. А тепер розповімо, як приготувати чудовий десерт всього з двох яблук.
Рецептом поділилася кулінарний блогер Alina FooDee.
Складові:
- Яблуко – 2 шт.
- Цукор – 1 ст.
- Кориця – 1 ч.л.
- Лимонний сік – 1 ст.
- Вершкове масло – 10 г
Тісто:
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 120 г
- Розпушувач – 0,5 ч.л.
- Сметана чи йогурт – 180 г
- Цукор – 40 г
- Ванільний цукор – 10 г
- Сіль – щіпка
Спосіб приготування:
1. Нарізати яблука на скибочки. Покласти шматочок вершкового масла|мастила| на сковороду. Викласти яблука. Посипати цукром та корицею. Перемішати. Смажити яблука на маленькому вогні 5 хвилин.
2. Для тесту змішати усі інгредієнти. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
3. Залити яблука тестом. Накрити кришкою і випікати 15 хвилин на маленькому вогні. Якщо на кришці з’являється конденсат, витерти його паперовим рушником.
4. Коли тісто пропеклося, накрити пергаментом і перевернути за допомогою тарілки.
5. Випікати тісто ще 5 хвилин з іншого боку.
Раніше Телеграф ділився рецептом тертого яблучного пирога від українського кондитера Лізи Глинської.