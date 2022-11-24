Дешево та дуже смачно: розкішний десерт всього з двох яблук без духовки

Духовка вам не знадобиться

У холодну пору року так і тягне на солодку. Однак покупна випічка та солодощі досить дорогі, до того ж не завжди знаєш, з якісних продуктів вона зроблена. Добре, що існує безліч рецептів домашніх солодощів, які виходять бюджетними. Наприклад, ми вже ділилися з вами рецептом лимонного пирога лише на одному яйці. А тепер розповімо, як приготувати чудовий десерт всього з двох яблук.

Рецептом поділилася кулінарний блогер Alina FooDee.

Складові:

Яблуко – 2 шт.

Цукор – 1 ст.

Кориця – 1 ч.л.

Лимонний сік – 1 ст.

Вершкове масло – 10 г

Тісто:

Яйце – 1 шт.

Борошно – 120 г

Розпушувач – 0,5 ч.л.

Сметана чи йогурт – 180 г

Цукор – 40 г

Ванільний цукор – 10 г

Сіль – щіпка

Спосіб приготування:

1. Нарізати яблука на скибочки. Покласти шматочок вершкового масла|мастила| на сковороду. Викласти яблука. Посипати цукром та корицею. Перемішати. Смажити яблука на маленькому вогні 5 хвилин.

2. Для тесту змішати усі інгредієнти. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

3. Залити яблука тестом. Накрити кришкою і випікати 15 хвилин на маленькому вогні. Якщо на кришці з’являється конденсат, витерти його паперовим рушником.

4. Коли тісто пропеклося, накрити пергаментом і перевернути за допомогою тарілки.

5. Випікати тісто ще 5 хвилин з іншого боку.

Раніше Телеграф ділився рецептом тертого яблучного пирога від українського кондитера Лізи Глинської.