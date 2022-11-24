Дешево и очень вкусно: роскошный десерт всего из двух яблок без духовки
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Духовка вам не понадобится
В холодное время года так и тянет на сладенькое. Однако покупная выпечка и сладости довольно дорогие, к тому же не всегда знаешь, из качественных и продуктов она сделана. Хорошо, что существует множество рецептов домашних сладостей, которые получаются весьма бюджетными. Например, мы уже делились с вами рецептом лимонного пирога всего на одном яйце. А теперь расскажем, как приготовить прекрасный десерт всего из двух яблок.
Рецептом поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Яблоко – 2 шт.
- Сахар – 1 ст.л.
- Корица – 1 ч.л.
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Сливочное масло – 10 г
Тесто:
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 120 г
- Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- Сметана или йогурт – 180 г
- Сахар – 40 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Нарезать яблоки на ломтики. Положить кусочек сливочного масла на сковороду. Выложить яблоки. Посыпать сахаром и корицей. Перемешать. Жарить яблоки на маленьком огне 5 минут.
2. Для теста смешать все ингредиенты. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
3. Залить яблоки тестом. Накрыть крышкой и выпекать 15 минут на маленьком огне. Если на крышке появляется конденсат, вытереть его бумажным полотенцем.
4. Когда тесто пропеклось, накрыть его пергаментом и перевернуть при помощи тарелки.
5. Выпекать тесто еще 5 минут с другой стороны.
Ранее "Телеграф" делился рецептом тертого яблочного пирога от украинского кондитера Лизы Глинской.