Дешево и очень вкусно: роскошный десерт всего из двух яблок без духовки

Духовка вам не понадобится

В холодное время года так и тянет на сладенькое. Однако покупная выпечка и сладости довольно дорогие, к тому же не всегда знаешь, из качественных и продуктов она сделана. Хорошо, что существует множество рецептов домашних сладостей, которые получаются весьма бюджетными. Например, мы уже делились с вами рецептом лимонного пирога всего на одном яйце. А теперь расскажем, как приготовить прекрасный десерт всего из двух яблок.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

Яблоко – 2 шт.

Сахар – 1 ст.л.

Корица – 1 ч.л.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Сливочное масло – 10 г

Тесто:

Яйцо – 1 шт.

Мука – 120 г

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Сметана или йогурт – 180 г

Сахар – 40 г

Ванильный сахар – 10 г

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Нарезать яблоки на ломтики. Положить кусочек сливочного масла на сковороду. Выложить яблоки. Посыпать сахаром и корицей. Перемешать. Жарить яблоки на маленьком огне 5 минут.

2. Для теста смешать все ингредиенты. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

3. Залить яблоки тестом. Накрыть крышкой и выпекать 15 минут на маленьком огне. Если на крышке появляется конденсат, вытереть его бумажным полотенцем.

4. Когда тесто пропеклось, накрыть его пергаментом и перевернуть при помощи тарелки.

5. Выпекать тесто еще 5 минут с другой стороны.

Ранее "Телеграф" делился рецептом тертого яблочного пирога от украинского кондитера Лизы Глинской.