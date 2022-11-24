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Дешево и очень вкусно: роскошный десерт всего из двух яблок без духовки

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
Такой пирог на сковороде получается сказочно вкусным Новость обновлена 24 ноября 2022, 11:52
Такой пирог на сковороде получается сказочно вкусным

Духовка вам не понадобится

В холодное время года так и тянет на сладенькое. Однако покупная выпечка и сладости довольно дорогие, к тому же не всегда знаешь, из качественных и продуктов она сделана. Хорошо, что существует множество рецептов домашних сладостей, которые получаются весьма бюджетными. Например, мы уже делились с вами рецептом лимонного пирога всего на одном яйце. А теперь расскажем, как приготовить прекрасный десерт всего из двух яблок.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Яблоко – 2 шт.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Корица – 1 ч.л.
  • Лимонный сок – 1 ст.л.
  • Сливочное масло – 10 г

Тесто:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 120 г
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • Сметана или йогурт – 180 г
  • Сахар – 40 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Нарезать яблоки на ломтики. Положить кусочек сливочного масла на сковороду. Выложить яблоки. Посыпать сахаром и корицей. Перемешать. Жарить яблоки на маленьком огне 5 минут.

2. Для теста смешать все ингредиенты. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

3. Залить яблоки тестом. Накрыть крышкой и выпекать 15 минут на маленьком огне. Если на крышке появляется конденсат, вытереть его бумажным полотенцем.

4. Когда тесто пропеклось, накрыть его пергаментом и перевернуть при помощи тарелки.

5. Выпекать тесто еще 5 минут с другой стороны.

Ранее "Телеграф" делился рецептом тертого яблочного пирога от украинского кондитера Лизы Глинской.

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#Рецепт #Яблоки