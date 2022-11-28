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Чому яєчня виходить "гумова": цю помилку робить кожен

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як правильно готувати яєчню
Як правильно готувати яєчню. Фото pexels.com

Цю помилку дуже легко виправити

Ваш сніданок перетворився з повітряної та ніжної яєчні на "гумовий лапоть", і так відбувається найчастіше? Поспішаємо вас засмутити — ви постійно робите ту саму помилку в приготуванні цієї простої страви. Але не сильно засмучуйтесь, адже її робить практично кожен "кулінар". Виправивши цю помилку ваша яєчня завжди буде бездоганною. До речі, тоді можете спробувати приготувати незвичайну яєчню з молоком, пивом, редисом і помідорами.

Як зазначає портал "Смачно+", найпоширенішою проблемою, через яку яйця виходять не повітряними та ніжними, а "гумовими", є неправильна температура їх приготування. Виявляється, в жодному разі не можна смажити яйця на дуже розігрітій сковороді.

Більше того, таким чином ви можете отримати не тільки страву, яка схожа на жуйку, але вона може ще й пригоріти. Найкраще готувати яєчню на середньому вогні. Також у такому випадку, вам не доведеться використовувати багато олії.

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#Рецепт #Яєчня #Омлет