Повинен скуштувати кожен гурман: рецепт найсмачнішого омлету з пивом

Додайте кілька нових інгредієнтів, і ви отримаєте новий смак улюбленої страви.

Найпростіша страва, яку можна приготувати на сніданок або як швидкий перекус — це омлет. Мінімум інгредієнтів та часу, і ситна страва готова. Також ми раніше розповідали, як приготувати пишний омлет без борошна та молока.

Начебто омлетом не можна нікого здивувати, проте це зовсім не так, повідомляє prostoway. Спробуйте приготувати незвичайну яєчню з молоком, пивом, редькою та помідорами.

Омлет з пивом, редькою та помідорами: рецепт

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

молоко — 1/2 ст.;

пиво — 1/2 ст.;

перець солодкий – 1 шт.;

редиска – 30 гр;

помідор — 1 шт.;

цибуля — ½ цибулини;

рослинна олія;

зелень;

перець;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Редиска і перець наріжте соломкою, а помідори – кружальцями. Цибулю та зелень дрібно подрібніть. На розігріту сковороду налийте олію і обсмажте кілька секунд редис. Після цього по черзі додайте болгарський перець і помідори. Овочі потрібно пасерувати. Через хвилину додайте цибулю та зменште вогонь на мінімум. Пасеруйте ще 2-3 хвилини. У цей час у тарілці розбийте 2-3 яйця, додайте молоко, пиво, перець, сіль і потім вилийте все на овочі. Яєчна суміш має рівномірно залити начинку. Омлет накрийте кришкою та готуйте на маленькому вогні.

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