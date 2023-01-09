Паста з часникових стрілок: рецепт заготівлі, яку можна додати до будь-якої страви

Часникові стрілки можна заморозити і діставати за потреби

Відмінна заготівля — часникові стрілки "на зиму".

З часникових стрілок можна приготувати відмінну приправу до страв, пишуть в блозі "Особлива". Смачно виходить і тоді, якщо додати таку пасту до сала або намастити на хліб до борщу.

Як приготувати пасту з часникових стрілок

Спосіб приготування:

Зріжте молоді стрілки часнику, промийте їх та висушіть. Перекрутіть в м’ясорубці, додайте сіль, оливкову олію та ретельно перемішайте. Розкладіть на харчову плівку, згорніть рулетом та помістіть в морозильну камеру. За потреби відріжте шматочок та покладіть у страву.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати кабачкову ікру, щоб вона не пригоріла. У цьому випадку важливо вибрати правильний посуд.