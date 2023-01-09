Паста з часникових стрілок: рецепт заготівлі, яку можна додати до будь-якої страви
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Часникові стрілки можна заморозити і діставати за потреби
Відмінна заготівля — часникові стрілки "на зиму".
З часникових стрілок можна приготувати відмінну приправу до страв, пишуть в блозі "Особлива". Смачно виходить і тоді, якщо додати таку пасту до сала або намастити на хліб до борщу.
Як приготувати пасту з часникових стрілок
Спосіб приготування:
- Зріжте молоді стрілки часнику, промийте їх та висушіть.
- Перекрутіть в м’ясорубці, додайте сіль, оливкову олію та ретельно перемішайте.
- Розкладіть на харчову плівку, згорніть рулетом та помістіть в морозильну камеру.
- За потреби відріжте шматочок та покладіть у страву.
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