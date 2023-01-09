Паста из чесночных стрелок: рецепт заготовки, которую можно добавить в любое блюдо

Чесночные стрелки можно заморозить и доставать по необходимости

Отличная заготовка – чесночные стрелки "на зиму".

Из чесночных стрелок можно приготовить отличную приправу к блюдам, пишут в блоге "Особлива". Вкусно получается и тогда, если добавить такую пасту в сало или намазать на хлеб к борщу.

Как приготовить пасту из чесночных стрелок

Способ приготовления:

Срежьте молодые стрелки чеснока, промойте и высушите. Прокрутите в мясорубке, добавьте соль, оливковое масло и тщательно перемешайте. Разложите на пищевую пленку, сверните рулетом и поместите в морозильную камеру. При необходимости отрежьте кусочек и положите в блюдо.

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