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Паста из чесночных стрелок: рецепт заготовки, которую можно добавить в любое блюдо

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Паста из чесночных стрелок – пошаговый рецепт
Паста из чесночных стрелок – пошаговый рецепт. Фото sadyba.com.ua

Чесночные стрелки можно заморозить и доставать по необходимости

Отличная заготовка – чесночные стрелки "на зиму".

Из чесночных стрелок можно приготовить отличную приправу к блюдам, пишут в блоге "Особлива". Вкусно получается и тогда, если добавить такую пасту в сало или намазать на хлеб к борщу.

Как приготовить пасту из чесночных стрелок

Способ приготовления:

  1. Срежьте молодые стрелки чеснока, промойте и высушите.
  2. Прокрутите в мясорубке, добавьте соль, оливковое масло и тщательно перемешайте.
  3. Разложите на пищевую пленку, сверните рулетом и поместите в морозильную камеру.
  4. При необходимости отрежьте кусочек и положите в блюдо.

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#Рецепты #Чеснок #Заготовки