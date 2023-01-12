Смаколик для найвибагливіших: готуємо чорнослив з горіхами у вині

Таку смачну страву також можна подавати із м'яким сиром

Подавайте цей смаколик на будь-яку подію і у вас не залишиться ані шматочка. Ідеальний десерт, який відмінно поєднується як з м'якими сирами, так і з морозивом, яке до речі можна приготувати скориставшись нашим рецептом всього з трьох інгредієнтів.

Чорнослив з горіхами найкращий спосіб насолодитися в'яленою сливою з горіхами у винному сиропі, як зазначає автор, цей десерт має квітковий аромат і дуже швидко закінчується.

Складові

Чорнослив без кісточок — 200 г

Мигдаль — 100 г

Червоне сухе вино – 0,5 л

Цукор — на смак

Спосіб приготування

Надягніть гумові рукавички та вкладіть у кожен сухофрукт горіх. Вино вилийте в каструлю та поставте на вогонь. Висипте туди цукор і, як він розчиниться, додайте ваніль та чорнослив. Варіть 10 хвилин на повільному вогні. Перед подачею остудити.

Раніше ми розповідали про користь чорносливу для здоров'я та як приготувати смачний м'ясний салат з горіхами та чорносливом, не втрачайте шансу скуштувати цю смачну і корисну страву.