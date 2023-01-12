Смаколик для найвибагливіших: готуємо чорнослив з горіхами у вині
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Таку смачну страву також можна подавати із м'яким сиром
Подавайте цей смаколик на будь-яку подію і у вас не залишиться ані шматочка. Ідеальний десерт, який відмінно поєднується як з м'якими сирами, так і з морозивом, яке до речі можна приготувати скориставшись нашим рецептом всього з трьох інгредієнтів.
Чорнослив з горіхами найкращий спосіб насолодитися в'яленою сливою з горіхами у винному сиропі, як зазначає автор, цей десерт має квітковий аромат і дуже швидко закінчується.
Складові
- Чорнослив без кісточок — 200 г
- Мигдаль — 100 г
- Червоне сухе вино – 0,5 л
- Цукор — на смак
Спосіб приготування
- Надягніть гумові рукавички та вкладіть у кожен сухофрукт горіх.
- Вино вилийте в каструлю та поставте на вогонь.
- Висипте туди цукор і, як він розчиниться, додайте ваніль та чорнослив.
- Варіть 10 хвилин на повільному вогні. Перед подачею остудити.
Раніше ми розповідали про користь чорносливу для здоров'я та як приготувати смачний м'ясний салат з горіхами та чорносливом, не втрачайте шансу скуштувати цю смачну і корисну страву.