Десерт для самых придирчивых: вкуснейший чернослив с орехами в вине
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Такое вкусное блюдо можно подавать с мягким сыром.
Подавайте этот вкусный десерт на любое застолье, и у вас не останется ни кусочка. Идеальный десерт, который отлично сочетается как с мягкими сырами, так и с мороженным, кстати, его вы можете приготовить воспользовавшись нашим рецептом всего из трех ингредиентов.
Чернослив с орехами наилучший способ насладиться вяленой сливой с орехами в винном сиропе, как отмечает автор, этот десерт имеет цветочный аромат и очень быстро заканчивается.
Составляющие
- Чернослив без косточек — 200 г
- Миндаль – 100 г
- Красное сухое вино – 0,5л
- Сахар – по вкусу
Способ приготовления
- Наденьте резиновые перчатки и уложите в каждый сухофрукт орех.
- Вино вылейте в кастрюлю и поставьте на огонь.
- Добавьте сахар и, когда он растворится добавьте ваниль и чернослив.
- Варите 10 минут на медленном огне. Перед подачей охладить.
Раньше мы рассказывали о пользе чернослива для здоровья и как приготовить вкусный мясной салат с орехами и черносливом, не упускайте шанс приготовить его.