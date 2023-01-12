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Десерт для самых придирчивых: вкуснейший чернослив с орехами в вине

Автор
Анастасия Николаенко
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Легкое, но удивительное блюдо, которое точно запомнится вашим гостям
Легкое, но удивительное блюдо, которое точно запомнится вашим гостям. Фото pinterest.com

Такое вкусное блюдо можно подавать с мягким сыром.

Подавайте этот вкусный десерт на любое застолье, и у вас не останется ни кусочка. Идеальный десерт, который отлично сочетается как с мягкими сырами, так и с мороженным, кстати, его вы можете приготовить воспользовавшись нашим рецептом всего из трех ингредиентов.

Чернослив с орехами наилучший способ насладиться вяленой сливой с орехами в винном сиропе, как отмечает автор, этот десерт имеет цветочный аромат и очень быстро заканчивается.

Составляющие

  • Чернослив без косточек — 200 г
  • Миндаль – 100 г
  • Красное сухое вино – 0,5л
  • Сахар – по вкусу

Способ приготовления

  1. Наденьте резиновые перчатки и уложите в каждый сухофрукт орех.
  2. Вино вылейте в кастрюлю и поставьте на огонь.
  3. Добавьте сахар и, когда он растворится добавьте ваниль и чернослив.
  4. Варите 10 минут на медленном огне. Перед подачей охладить.

Раньше мы рассказывали о пользе чернослива для здоровья и как приготовить вкусный мясной салат с орехами и черносливом, не упускайте шанс приготовить его.

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#Рецепт #Орехи #Десерт