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Рецепт неймовірно смачної медово-гірчичної заправки, що перевершить будь-які очікування

Автор
Анастасія Ніколаєнко
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Автор
Дуже проста у приготуванні заправка, що зберігається в холодильнику до трьох тижнів
Дуже проста у приготуванні заправка, що зберігається в холодильнику до трьох тижнів. Фото www.inspiredtaste.net

За п’ять хвилин ви матимете неперевершену гірчично-медову заправку, яка смакуватиме до будь-яких страв

Ця легка у приготуванні домашня заправка без майонезу виходить дуже апетитною та ідеально поєднується із салатами, гамбургерами та іншими стравами. Нагадуємо, що ви можете також приготувати смачну заправку з йогурту та авокадо.

Автори рецепта кажуть, що цей витончений соус захочеться готувати знов і знов.

Інгредієнти:

  • Діжонська гірчиця – 3-4 столові ложки
  • Мед – 3-4 столові ложки
  • Яблучний оцет – 3-4 столові ложки
  • Лимонний сік – 1 столова ложка
  • Яблучний оцет – 2 столові ложки
  • Оливкова олія – 60 мл
  • Сіль та чорний перець

Приготування:

  1. Змішайте гірчицю, мед, яблучний оцет, лимонний сік, сіль та чорний перець доки не отримаєте однорідну масу.
  2. Додайте олію і спробуйте заправку. Якщо треба – додайте сіль, оцет або мед.
  3. Отриману масу вилийте у банку, закрийте кришкою та струсіть, поки усе добряче не змішаються.
  4. Зберігати щільно закритою в холодильнику до трьох тижнів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим замінити калорійний майонез у салатах.

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#Рецепт #Мед #Заправка #Гірчиця