Рецепт неймовірно смачної медово-гірчичної заправки, що перевершить будь-які очікування
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За п’ять хвилин ви матимете неперевершену гірчично-медову заправку, яка смакуватиме до будь-яких страв
Ця легка у приготуванні домашня заправка без майонезу виходить дуже апетитною та ідеально поєднується із салатами, гамбургерами та іншими стравами. Нагадуємо, що ви можете також приготувати смачну заправку з йогурту та авокадо.
Автори рецепта кажуть, що цей витончений соус захочеться готувати знов і знов.
Інгредієнти:
- Діжонська гірчиця – 3-4 столові ложки
- Мед – 3-4 столові ложки
- Яблучний оцет – 3-4 столові ложки
- Лимонний сік – 1 столова ложка
- Яблучний оцет – 2 столові ложки
- Оливкова олія – 60 мл
- Сіль та чорний перець
Приготування:
- Змішайте гірчицю, мед, яблучний оцет, лимонний сік, сіль та чорний перець доки не отримаєте однорідну масу.
- Додайте олію і спробуйте заправку. Якщо треба – додайте сіль, оцет або мед.
- Отриману масу вилийте у банку, закрийте кришкою та струсіть, поки усе добряче не змішаються.
- Зберігати щільно закритою в холодильнику до трьох тижнів.
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