Рецепт неймовірно смачної медово-гірчичної заправки, що перевершить будь-які очікування

За п’ять хвилин ви матимете неперевершену гірчично-медову заправку, яка смакуватиме до будь-яких страв

Ця легка у приготуванні домашня заправка без майонезу виходить дуже апетитною та ідеально поєднується із салатами, гамбургерами та іншими стравами. Нагадуємо, що ви можете також приготувати смачну заправку з йогурту та авокадо.

Автори рецепта кажуть, що цей витончений соус захочеться готувати знов і знов.

Інгредієнти:

Діжонська гірчиця – 3-4 столові ложки

Мед – 3-4 столові ложки

Яблучний оцет – 3-4 столові ложки

Лимонний сік – 1 столова ложка

Яблучний оцет – 2 столові ложки

Оливкова олія – 60 мл

Сіль та чорний перець

Приготування:

Змішайте гірчицю, мед, яблучний оцет, лимонний сік, сіль та чорний перець доки не отримаєте однорідну масу. Додайте олію і спробуйте заправку. Якщо треба – додайте сіль, оцет або мед. Отриману масу вилийте у банку, закрийте кришкою та струсіть, поки усе добряче не змішаються. Зберігати щільно закритою в холодильнику до трьох тижнів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим замінити калорійний майонез у салатах.