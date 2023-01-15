Рецепт невероятно вкусной медово-горчичной заправки, которая превзойдет любые ожидания

Через пять минут вы будете иметь непревзойденную горчично-медовую заправку, которая будет сочетаться с любыми блюдами

Эта легкая домашняя заправка без майонеза получается очень аппетитной и идеально сочетается с салатами, гамбургерами и другими блюдами. Напоминаем, что вы также можете приготовить вкусную заправку из йогурта и авокадо.

Авторы рецепта говорят, что этот изящный соус захочется готовить снова и снова.

Ингредиенты:

Дижонская горчица – 3-4 столовых ложки

Мед – 3-4 столовые ложки

Яблочный уксус – 3-4 столовых ложки

Лимонный сок – 1 столовая ложка

Яблочный уксус – 2 столовые ложки

Оливковое масло – 60 мл

Соль и черный перец

Приготовление:

Смешайте горчицу, мед, яблочный уксус, лимонный сок, соль и черный перец, пока не получите однородную массу. Добавьте растительное масло и попробуйте заправку. Если нужно – добавьте соль, уксус или мед. Получившуюся массу вылейте в банку, закройте крышкой и хорошо встряхните, пока все ингредиенты не смешаются. Хранить плотно закрытой в холодильнике до трех недель.

Ранее Телеграф рассказывал, чем заменить калорийный майонез в салатах.