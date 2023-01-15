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Рецепт невероятно вкусной медово-горчичной заправки, которая превзойдет любые ожидания

Автор
Анастасия Николаенко
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Эта простая в приготовлении заправка может храниться в холодильнике д трех недель
Эта простая в приготовлении заправка может храниться в холодильнике д трех недель. Фото www.inspiredtaste.net

Через пять минут вы будете иметь непревзойденную горчично-медовую заправку, которая будет сочетаться с любыми блюдами

Эта легкая домашняя заправка без майонеза получается очень аппетитной и идеально сочетается с салатами, гамбургерами и другими блюдами. Напоминаем, что вы также можете приготовить вкусную заправку из йогурта и авокадо.

Авторы рецепта говорят, что этот изящный соус захочется готовить снова и снова.

Ингредиенты:

  • Дижонская горчица – 3-4 столовых ложки
  • Мед – 3-4 столовые ложки
  • Яблочный уксус – 3-4 столовых ложки
  • Лимонный сок – 1 столовая ложка
  • Яблочный уксус – 2 столовые ложки
  • Оливковое масло – 60 мл
  • Соль и черный перец

Приготовление:

  1. Смешайте горчицу, мед, яблочный уксус, лимонный сок, соль и черный перец, пока не получите однородную массу.
  2. Добавьте растительное масло и попробуйте заправку. Если нужно – добавьте соль, уксус или мед.
  3. Получившуюся массу вылейте в банку, закройте крышкой и хорошо встряхните, пока все ингредиенты не смешаются.
  4. Хранить плотно закрытой в холодильнике до трех недель.

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#Рецепт #Мед #Заправка #Горчица