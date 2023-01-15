Рецепт невероятно вкусной медово-горчичной заправки, которая превзойдет любые ожидания
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Через пять минут вы будете иметь непревзойденную горчично-медовую заправку, которая будет сочетаться с любыми блюдами
Эта легкая домашняя заправка без майонеза получается очень аппетитной и идеально сочетается с салатами, гамбургерами и другими блюдами. Напоминаем, что вы также можете приготовить вкусную заправку из йогурта и авокадо.
Авторы рецепта говорят, что этот изящный соус захочется готовить снова и снова.
Ингредиенты:
- Дижонская горчица – 3-4 столовых ложки
- Мед – 3-4 столовые ложки
- Яблочный уксус – 3-4 столовых ложки
- Лимонный сок – 1 столовая ложка
- Яблочный уксус – 2 столовые ложки
- Оливковое масло – 60 мл
- Соль и черный перец
Приготовление:
- Смешайте горчицу, мед, яблочный уксус, лимонный сок, соль и черный перец, пока не получите однородную массу.
- Добавьте растительное масло и попробуйте заправку. Если нужно – добавьте соль, уксус или мед.
- Получившуюся массу вылейте в банку, закройте крышкой и хорошо встряхните, пока все ингредиенты не смешаются.
- Хранить плотно закрытой в холодильнике до трех недель.
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