Як приготувати крем-сир «Філадельфія» лише з однієї банки сметани: краще за магазинний

Бюджетний рецепт вершкового крем-сиру стане знахідкою для будь-якої господині

Приготувати "Філадельфію" в домашніх умовах — простіше простого. Такий сир стане чудовим доповненням до суші, канапок та чізкейків. Якщо цей рецепт вам сподобався — дізнайтеся, як приготувати класичний італійський сир рикоту з молока, скориставшись оригінальними порадами Євгена Колотенка.

Рецепт домашнього сиру "Філадельфія" опублікували у кулінарному блозі "Готуйте та смакуйте". Автор додає, що до вершкового крем-сиру можна додати кріп, часник або спеції за смаком.

Складові:

Сметана 20% — 3 пачки

Сіль — 1 ч.л

Сік лимона – 1 ст. л

Приготування:

Сметану покласти у глибокий посуд, додати сіль та лимонний сік, добре перемішати віночком. Друшляк накрити марлею в три шари, вилити сметану, замотати та притиснути чимось важким. Залишити стікати на ніч за кімнатної температури. Вранці сир готовий. Готовий сир можна помістити у контейнер та залишити у холодильнику на 4-8 годин для стабілізації. Так він стане щільнішим.

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