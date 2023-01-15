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Як приготувати крем-сир «Філадельфія» лише з однієї банки сметани: краще за магазинний

Автор
Анастасія Ніколаєнко
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Простий та смачний рецепт ніжної "Філадельфії"
Простий та смачний рецепт ніжної "Філадельфії". Фото pinterest.com

Бюджетний рецепт вершкового крем-сиру стане знахідкою для будь-якої господині

Приготувати "Філадельфію" в домашніх умовах — простіше простого. Такий сир стане чудовим доповненням до суші, канапок та чізкейків. Якщо цей рецепт вам сподобався — дізнайтеся, як приготувати класичний італійський сир рикоту з молока, скориставшись оригінальними порадами Євгена Колотенка.

Рецепт домашнього сиру "Філадельфія" опублікували у кулінарному блозі "Готуйте та смакуйте". Автор додає, що до вершкового крем-сиру можна додати кріп, часник або спеції за смаком.

Складові:

  • Сметана 20% — 3 пачки
  • Сіль — 1 ч.л
  • Сік лимона – 1 ст. л

Приготування:

  1. Сметану покласти у глибокий посуд, додати сіль та лимонний сік, добре перемішати віночком.
  2. Друшляк накрити марлею в три шари, вилити сметану, замотати та притиснути чимось важким. Залишити стікати на ніч за кімнатної температури. Вранці сир готовий.
  3. Готовий сир можна помістити у контейнер та залишити у холодильнику на 4-8 годин для стабілізації. Так він стане щільнішим.

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#Рецепт #Сир #Сметана #Вершковий сир #Простий рецепт