Как приготовить крем-сыр «Филадельфия» из одной банки сметаны: лучше магазинного
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Бюджетный рецепт сливочного крем-сыра станет находкой для любой хозяюшки
Приготовить "Филадельфию" в домашних условиях — проще простого. Такой сыр станет отличным дополнением к домашним суши, бутербродам и чизкейкам. Если этот рецепт вам понравился — узнайте, как приготовить классический итальянский сыр рикотта из молока, воспользовавшись оригинальными подсказками Евгения Колотенко.
Рецепт домашнего сыра "Филадельфия" предлагается в кулинарном блоге "Готуйте та смакуйте". Автор добавляет, что в него можно добавить укроп, чеснок или специи по вкусу.
Ингредиенты:
- Сметана 20% — 3 пачки
- Соль – 1 ч.л
- Сок лимона – 1 ст. л
Приготовление:
- Сметану поместить в глубокую посуду, добавить соль и лимонный сок, хорошо перемешать венчиком.
- Дуршлаг накрыть марлей в три слоя, вылить сметану, замотать и прижать грузом. Оставить стекать на ночь при комнатной температуре. Утром сыр готов.
- Готовый сыр можно поместить в контейнер и оставить в холодильнике на 4-8 часов для стабилизации. Так он станет более плотным.
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