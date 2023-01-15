Как приготовить крем-сыр «Филадельфия» из одной банки сметаны: лучше магазинного

Бюджетный рецепт сливочного крем-сыра станет находкой для любой хозяюшки

Приготовить "Филадельфию" в домашних условиях — проще простого. Такой сыр станет отличным дополнением к домашним суши, бутербродам и чизкейкам. Если этот рецепт вам понравился — узнайте, как приготовить классический итальянский сыр рикотта из молока, воспользовавшись оригинальными подсказками Евгения Колотенко.

Рецепт домашнего сыра "Филадельфия" предлагается в кулинарном блоге "Готуйте та смакуйте". Автор добавляет, что в него можно добавить укроп, чеснок или специи по вкусу.

Ингредиенты:

Сметана 20% — 3 пачки

Соль – 1 ч.л

Сок лимона – 1 ст. л

Приготовление:

Сметану поместить в глубокую посуду, добавить соль и лимонный сок, хорошо перемешать венчиком. Дуршлаг накрыть марлей в три слоя, вылить сметану, замотать и прижать грузом. Оставить стекать на ночь при комнатной температуре. Утром сыр готов. Готовый сыр можно поместить в контейнер и оставить в холодильнике на 4-8 часов для стабилизации. Так он станет более плотным.

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