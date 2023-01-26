Смачнющий солоний пиріг, який замінить хліб: секрет в одному незвичайному інгредієнті
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Цим пирогом із гречкою можна нагодувати всю родину
Гречаний пиріг, який ще називають гречаником, дуже проста у приготуванні страва, але від цього не менш смачна. Його можна подавати з борщем, грибною юшкою або просто доповнити шматочок ряженкою або домашнім молоком. Такий несолодкий пиріг може навіть замінити хліб, на приготування якого потрібно набагато більше часу та зусиль.
У рецепт пирога з гречкою та картоплею входять найпростіші продукти. Головний та секретний інгредієнт – гречана крупа. Для випічки ви навіть зможете використати кашу, яка залишилася від сімейної вечері, що дуже зручно і не створить непотрібних харчових відходів.
Рецепт гречаного пирога
Складові:
- 300 г гречки
- 1 кг картоплі
- 1 морква
- 2 цибулі
- 3 ст. л. олії
- 175 г теплого молока
- 30 г дріжджів
- 1 яйце
- 120 г вершкового масла
- 450 г борошна
- сіль
- перець
- жовток +1 год л сметани – для змащування пирога
Спосіб приготування:
- Гречку та картоплю (розім’яти в пюре) зварити.
- Моркву потерти на тертці, цибулю дрібно нарізати, потушкувати овочі на олії.
- Поєднати гречку, картоплю, тушковані овочі, сіль, перець. Все перемішати.
- У теплому молоці розвести дріжджі, додати вершкове масло кімнатної температури, щіпку солі, яйце, борошно і замісити м’яке тісто.
- Відразу тісто розділити на дві частини: більшу і меншу.
- Більшість тіста розкотити на основу і бортики пирога.
- Викласти начинку, розкотити решту тіста і накрити пиріг, закріпити разом верхівку і боки пирога.
- Зверху пиріг поколоти вилкою, змастити збитим жовтком зі сметаною і випікати 40 хвилин при температурі 180 градусів.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом дуже смачних чебуреків без замісу тіста.