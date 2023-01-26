Вкуснейший соленый пирог, который заменит хлеб: секрет в одном необычном ингредиенте
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Этим пирогом с гречкой можно накормить всю семью
Гречневый пирог, который еще называют гречневиком, очень простое в приготовлении блюдо, но от этого не менее вкусное. Его можно подавать с борщом,грибной юшкой или просто дополнить кусочек ряженкой или домашним молоком. Такой несладкий пирог может даже заменить хлеб, на приготовление которого нужно намного больше времени и усилий.
В рецепт пирога с гречкой и картофелем входят самые простые продукты. Главный и секретный ингредиент — гречневая крупа. Для выпечки вы даже сможете использовать кашу, которая осталась от семейного ужина, что очень удобно и не создаст ненужных пищевых отходов.
Рецепт гречневого пирога
Ингредиенты:
- 300 г гречки
- 1 кг картофеля
- 1 морковь
- 2 лука
- 3 ст. л. растительного масла
- 175 г теплого молока
- 30 г дрожжей
- 1 яйцо
- 120 г сливочного масла
- 450 г муки
- соль
- перец
- желток +1 ч л сметаны – для смазывания пирога
Способ приготовления:
- Гречку и картошку (размять в пюре) сварить.
- Морковь потереть на терке, лук мелко порезать, потушить овощи на растительном масле.
- Соединить гречку, картофель, тушеные овощи, соль, перец. Всё перемешать.
- В теплом молоке развести дрожжи, добавить сливочное масло комнатной температуры, щепотку соли, яйцо, муку и замесить мягкое тесто.
- Сразу тесто разделить на две части: большую и меньшую.
- Большую часть теста раскатать на основу и бортики пирога.
- Выложить начинку, раскатать остальное тесто и накрыть пирог, защелкнуть вместе верх и бока пирога.
- Сверху пирог поколоть вилкой, смазать взбитым желтком со сметаной и выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.
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