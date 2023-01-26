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Вкуснейший соленый пирог, который заменит хлеб: секрет в одном необычном ингредиенте

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Гречневый пирог Новость обновлена 26 января 2023, 01:37
Гречневый пирог. Фото Смачно24

Этим пирогом с гречкой можно накормить всю семью

Гречневый пирог, который еще называют гречневиком, очень простое в приготовлении блюдо, но от этого не менее вкусное. Его можно подавать с борщом,грибной юшкой или просто дополнить кусочек ряженкой или домашним молоком. Такой несладкий пирог может даже заменить хлеб, на приготовление которого нужно намного больше времени и усилий.

В рецепт пирога с гречкой и картофелем входят самые простые продукты. Главный и секретный ингредиент — гречневая крупа. Для выпечки вы даже сможете использовать кашу, которая осталась от семейного ужина, что очень удобно и не создаст ненужных пищевых отходов.

Рецепт гречневого пирога

Ингредиенты:

  • 300 г гречки
  • 1 кг картофеля
  • 1 морковь
  • 2 лука
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 175 г теплого молока
  • 30 г дрожжей
  • 1 яйцо
  • 120 г сливочного масла
  • 450 г муки
  • соль
  • перец
  • желток +1 ч л сметаны – для смазывания пирога

Способ приготовления:

  1. Гречку и картошку (размять в пюре) сварить.
  2. Морковь потереть на терке, лук мелко порезать, потушить овощи на растительном масле.
  3. Соединить гречку, картофель, тушеные овощи, соль, перец. Всё перемешать.
  4. В теплом молоке развести дрожжи, добавить сливочное масло комнатной температуры, щепотку соли, яйцо, муку и замесить мягкое тесто.
  5. Сразу тесто разделить на две части: большую и меньшую.
  6. Большую часть теста раскатать на основу и бортики пирога.
  7. Выложить начинку, раскатать остальное тесто и накрыть пирог, защелкнуть вместе верх и бока пирога.
  8. Сверху пирог поколоть вилкой, смазать взбитым желтком со сметаной и выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.

Ранее "Телеграф" делился рецептом очень вкусных чебуреков без замеса теста.

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#Рецепт #Гречка #Пирог