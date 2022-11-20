Гора сырных палочек всего за 10 минут: простейший рецепт закуски, с которым справится даже ребенок (видео)
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Отличный вариант как для быстрого перекуса, так и для праздничной закуски
В столь непростое время просто необходимо иногда отвлекаться от новостей и проводить вечер в компании своих родных или друзей, чтобы не сойти с ума. "Телеграф" предлагает вам немного отвлечься, устроив посиделки с вкуснейшими сырными палочками, которые готовятся всего 10 минут.
Рецептом этой непревзойденной закуски поделился кулинарный блогер под ником vsyopropp в Инстаграм. Также к пошаговому приготовлению прилагается и видеорецепт, чтобы вам было еще проще и легче.
Сырные палочки за 10 минут: рецепт
Ингредиенты:
- 250 мл кефира
- 1 неполная чл соли
- 2 чл сахара
- 2 яйца
- 100 гр сыра
- 10 гр петрушки
- 450 гр муки
- 10 гр разрыхлителя
Способ приготовления:
- Соедините все ингредиенты, замесите тесто и раскатайте в пласт толщиной 1 см.
- Нарежьте на полоски и обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.
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