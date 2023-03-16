Гості обов’язково запитають секрет: рецепт пиріжків бабусі з незвичайною начинкою

Випічка ідеальна сама по собі, але ще її можна їсти з борщем чи бульйоном

Пиріжки — улюблена з дитинства випічка. Солоні та солодкі, смажені або запечені в духовці. Здається, у "пиріжковій" темі неможливо вигадати щось нове.

Однак сьогодні ми пропонуємо несподівану випічку — дріжджові пиріжки з рибою та рисом. Як пише Shuba, якщо ще додати до начинки улюблені спеції та зелень, вони стануть ще смачнішими.

Як приготувати пиріжки з рибою та рисом?

Інгредієнти на 8 порцій:

2 ст. борошна;

1 ст. л. цукру;

8 г сухих дріжджів;

0,5 склянки молока 3,2%;

400 г філе білої риби.

0,5 склянки рису;

1 ст. л. вершкового масла 82%;

спеції на смак;

1 куряче яйце для змащування.

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Спосіб приготування:

Змішайте молоко, дріжджі, сіль, цукор у великій мисці, дайте постояти до утворення невеликої піни. Додайте борошно і замісіть тісто. Покладіть його в миску, накрийте рушником і дайте піднятися в теплому місці близько 30 хвилин. Відваріть рис, але не до повної готовності, достатньо поставити його на 15 хвилин. Змішайте рис із нарізаним на шматочки філе риби, додайте вершкове масло та спеції на смак. Тісто, що піднялося, розкотіть в ковбаску і поріжте на 8 однакових за розміром шматочків. Кожен шматочок розкотіть і дайте відпочити 5 хвилин. Покладіть усередину кожного шматочка тіста столову ложку начинки, защіпніть краї. Викладіть на стелений пергаментним папером і змащене маслом лист сформовані пиріжки. Змастіть збитим яйцем. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.

Тістечка можна посипати тертим сиром в кінці приготування. Подавати їх краще із сирним соусом або сметаною.

Якщо вам не хочеться морочитися над запам’ятовуванням рецептів тесту на пироги, є універсальний рецепт для випічки. Таке тісто підійде і для пончиків, і для пирогів.