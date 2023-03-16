Гості обов’язково запитають секрет: рецепт пиріжків бабусі з незвичайною начинкою
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Випічка ідеальна сама по собі, але ще її можна їсти з борщем чи бульйоном
Пиріжки — улюблена з дитинства випічка. Солоні та солодкі, смажені або запечені в духовці. Здається, у "пиріжковій" темі неможливо вигадати щось нове.
Однак сьогодні ми пропонуємо несподівану випічку — дріжджові пиріжки з рибою та рисом. Як пише Shuba, якщо ще додати до начинки улюблені спеції та зелень, вони стануть ще смачнішими.
Як приготувати пиріжки з рибою та рисом?
Інгредієнти на 8 порцій:
- 2 ст. борошна;
- 1 ст. л. цукру;
- 8 г сухих дріжджів;
- 0,5 склянки молока 3,2%;
- 400 г філе білої риби.
- 0,5 склянки рису;
- 1 ст. л. вершкового масла 82%;
- спеції на смак;
- 1 куряче яйце для змащування.
Спосіб приготування:
- Змішайте молоко, дріжджі, сіль, цукор у великій мисці, дайте постояти до утворення невеликої піни.
- Додайте борошно і замісіть тісто. Покладіть його в миску, накрийте рушником і дайте піднятися в теплому місці близько 30 хвилин.
- Відваріть рис, але не до повної готовності, достатньо поставити його на 15 хвилин.
- Змішайте рис із нарізаним на шматочки філе риби, додайте вершкове масло та спеції на смак.
- Тісто, що піднялося, розкотіть в ковбаску і поріжте на 8 однакових за розміром шматочків. Кожен шматочок розкотіть і дайте відпочити 5 хвилин.
- Покладіть усередину кожного шматочка тіста столову ложку начинки, защіпніть краї.
- Викладіть на стелений пергаментним папером і змащене маслом лист сформовані пиріжки. Змастіть збитим яйцем. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.
Тістечка можна посипати тертим сиром в кінці приготування. Подавати їх краще із сирним соусом або сметаною.
Якщо вам не хочеться морочитися над запам’ятовуванням рецептів тесту на пироги, є універсальний рецепт для випічки. Таке тісто підійде і для пончиків, і для пирогів.